Lucija Lugomer pokazala liniju u badiću 6 mjeseci nakon poroda

Lucija se tijekom trudnoće udebljala svega 3,5 kilograma i kaže kako joj trbuh nakon poroda nikad nije bio ravniji. Sad je pokazala liniju u bijelom kupaćem kostimu i progovorila o 'nesavršenosti'

<p>Plus size manekenka i influencerica <strong>Lucija Lugomer </strong>(26) rodila je sina Leona prije šest mjeseci, a sad je pokazala liniju u kupaćem kostimu. Pozirala je u bijelom bikiniju te progovorila o 'nesavršenosti'. </p><p>- Otkad je popularno živjeti savršenim životom? Što je to savršenstvo uopće? Postoji li savršenstvo? Ja na savršenstvo gledam kao na osjećaj ugode, na što god se on odnosio - govori Lucija.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lucija se na početku karijere borila s odjećom</strong></p><p>Poručila je pratiteljima da svoj glas na društvenim mrežama želi maksimalno iskoristiti. </p><p>- Namjerno sam ukomponirala baš ovaj tekst uz ovu sliku kako bi vidjeli da 'nesavršenstvo' postoji. Kako je to sasvim normalan i prirodan osjećaj u čovjeku. Tu smo da naučimo, da se borimo iz dana u dan i pokupimo još pokoju dobru dušu uz put koja će nas htjeti saslušati i razumjeti te možda proživjeti skupa s nama pokoji osjećaj nesavršenstva - zaključila je Lugomer.</p><p>Ispod fotografije nije nedostajalo komplimenata na račun njezine linije. </p><p>- Savršenstvo. Napokon jedna realna slika među tisućama ispeglanih zbog kojih se uvijek pitam pa dobro zar samo ja imam trbuščić i malo više masnoće? Što sa mnom nije u redu? Hvala do neba za ovu sliku - glasi jedan od komentara.</p><p>Lucija je nedavno otkrila kako se u trudnoću udebljala svega 3,5 kilograma i da joj je trbuh nakon poroda ravniji nego ikad. </p>