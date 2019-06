Lucija Šarić juri skuterom po moru, a 'skočila' je i do Zrća

Ljeto je počelo, a poznata lica iz Lijepe Naše 'pohrlila' su prema moru. Jedna od njih je i Lucija Šarić (25), bivša natjecateljica 'Života na vagi'. Pohvalila se fotografijama i videima iz Ražanca, nedaleko od Zadra.

- Girls just wanna have fun - napisala je Lucija u opis fotografije na kojoj pozira u moru, i to na skuteru, a na sebi je imala bijelu ljetnu haljinu i sunčane naočale.

Fotografija je u kratkom roku skupila preko tisuću lajkova, a jedan od fanova je komentirao: 'I treba se zabavljati - cijeli život'. Nakon Ražanca, Lucija je 'skoknula' do Zrća pa je objavila fotografiju na kojoj s prijateljicom pozira u noćnom klubu.

Foto: Instagram

Inače, sredinom travnja, Lucija je rekla kako više nije u vezi s dugogodišnjim dečkom Adamom Brnadićem koji joj je bio podrška tijekom 'Života na vagi'. U show je ušla sa 133,7 kilograma, a iz kuće je izašla sa samo 7,9 kilograma manje.

Nakon izlaska je rekla da će se i dalje posvetiti mršavljenju kako bi došla do željene težine. U tome joj je pomogao i osobni trener, a topila je salo i 'razbijala' celulit u svom kozmetičkom salonu u Zagrebu.

