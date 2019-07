Lucija Šarić pokazala obline u badiću: 'U redu je imati mane'

Bivša natjecateljica showa 'Život na vagi' Lucija Šarić (25) pohvalila se fotografijama s odmora.

- Malo smo pobjegli od zagrebačke svakodnevice - rekla je. Trenutačno s društvom uživa na Jadranu, a usput je i iskoristila priliku kako bi objavila fotografiju u kupaćem kostimu i motivirala druge da učine isto.

Između ostalog, podržala je i svoje kolegice iz showa Josipu Lopac (26) i Ninu Martinu Korbar (26) te ostale kandidate 'Života na vagi' i one koji imaju višak kilograma.

- Stoput sam u životu čula od nepoznatih, poznatih ili jako bliskih ljudi rečenicu: "Što se slikaš u badiću, čekaj da smršaviš do kraja". E, pa ja na to kažem: "Fuck them". Ako se oni ne žele slikati jer se ne osjećaju dobro u svojoj koži neka se ne slikaju, ali neka puste nas koji nemamo problem sa sobom ni sa 80, 100, 120 ili 150 kilograma - započela je Lucija objavu na društvenoj mreži.

Kako Lucija kaže, svi su bombardirani 'savršenim' ženama i muškarcima po društvenim mrežama i to zna stvoriti komplekse.

- Već i ptice na grani znaju da te slike nisu realne, da i oni imaju mane i da skoro nitko na svijetu ne izgleda uživo kao na slikama. Žao mi je da su ljudi zaboravili da je OK biti 'nesavršen', imati mane i biti lijep na svoj način. Voljela bi da je više ljudi takvo. Vjerujem da kao ni mene, ove cure i dečke komentari zločestih ljudi ne zanimaju jer nisu oni bili u borbi u kakvoj smo mi i u kakvoj smo i dan danas. Mi se bar svojih problema ne stidimo, priznali smo ih pred cijelom Hrvatskom, suočili se s njima, borili se, borimo se i borit ćemo se do cilja - zaključila je Lucija.

