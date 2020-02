Lude cijene karata: Fanovi će za parter iskeširati 3000 kuna

Od kad je potvrdila svoj koncert u Zagrebu, u sklopu svjetske turneje 'Courage', obožavatelji pjevačice Céline Dion (51) brže bolje su zgrabili one najjeftinije karte pa stoga ni ne čudi što se traže još ulaznica po 'normalnoj' cijeni od petstotinjak kuna. Prodaja karata krenula je 4. listopada, a ako ste u međuvremenu odlučili pjevati neke od najvećih hitova ove pjevačice, pripremite se za to da ćete za koncert u Areni 'pljunuti' minimalno 2000 kuna.

Foto: Boissinot Jacques/ABACA/PIXSELL

Upravo toliko dođu najjeftinije karte koje su trenutno u prodaji. Po cijeni od 1990 kuna možete dobiti ulaznicu za silver parter, gold parter prodaje se za 2890 kuna, dok je cijena karte za VIP parter čak 3710 kuna.

Ako vam se čini da je to previše novaca, iznenadit će vas cijena paketa The Diamond Vip Package koji sadrži jednu ulaznicu u VIP parteru u prva dva reda, dizajnerski portfolio turneje kreiran isključivo za Celine Dion VIP goste, kolekciju poklona, skica, ilustracija, fotografija i uspomena te prigodnu VIP akreditaciju turneje i odgovarajuću vezicu. Za ovakvu uslugu trebate iskeširati 'samo' 6890 kuna što je ujedno i najskuplji paket koji postoji.

Foto: TSAA/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

Kada su u pitanju VIP paketi, osim spomenutog paketa od 6890 kn, postoje opcije od 5390 kn (The Ruby Vip Package), 5090 kn (The Emerald Vip Package), 2890 kn (The Sapphire Vip Package) i 2090 kn (The Opal Vip Package).

- Iznimno sam ponosan i velika mi je čast biti organizator koncerta Celine Dion u Zagrebu, posebno ako uzmemo u obzir kako se radi o jedinom njezinom koncertu na ovim prostorima. Više od deset godina želio sam dovesti Celine u Hrvatsku i publici priuštiti jedinstveni glazbeni doživljaj koji do sada nije viđen na ovim prostorima i koji će se dugo pamtiti. Moj dosadašnji rad i suradnje s izvođačima poput Bocellija, Bublea, Stewarta, Brightmana i drugih, postale su referenca koja je dovela do preporuka izvođača koji su do sada nastupali u Hrvatskoj i s kojima sam imao priliku surađivati - poručio je direktor Star produkcije Alen Ključe.

POGLEDAJTE VIDEO: