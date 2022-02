U svibnju će se u Torinu na 66. izdanju Eurosonga natjecati 41 država, a dosad je njih 25 odabralo svoje predstavnike. Kao i svake godine, među njima ne nedostaje ekscentričnih kostima i neobičnih stihova, a neki od nastupa odmah su postali viralni na društvenim mrežama.

Latvija: Citi Zēni - "Eat Your Salad"

Šestorka iz Latvije u Torinu će zapjevati o vegetarijanstvu i reciklaži uz energičnu koreografiju koja uključuje skokove i špage.

- Zaboravi hotdogove, jer moja kobasica je veća. Seksi je biti zelen. Jedite salatu i spasite planet - poručuju veseli Latvijci, kojima eurovizijske kladionice predviđaju 23. mjesto.

Norveška: Subwoolfer - "Give That Wolf a Banana"

Na visokom šestom mjestu na kladionicama našli su se norveški predstavnici Subwoolfer. Čini se kako imaju sve što je potrebno za eurovizijski klasik - neobične maske, upečatljivu koreografiju te bizarne stihove.

- Prije nego što taj vuk pojede moju baku, daj mu bananu - poručuju misteriozni Norvežani skriveni iza žutih maski koje podsjećaju na vanzemaljce.

Moldavija: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov - "Trenuleţul"

Neobičan sastav Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov predstavljat će Moldaviju na Eurosongu po treći put. Pjesmu opisuju kao spoj 'folklora i rock'n'rolla', a nastup uključuje harmonikaša i pjevača s tradicionalnom pregačom.

Mnogo se priča i o nastupu s pjevačkog natjecanja u Litvi, koji je unatoč tome što nije prošao na Eurosong postao viralan. Riječ je pjevaču koji nastupa pod imenom Lolita Zero, a predstavio se s pjesmom 'Not your mother'.

Litvanac je privukao pozornost dramatičnom šminkom i kostimom koji uključuje ogromne bijele rogove.