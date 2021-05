Sprema se posljednji tulum 13. sezone showa 'Ljubav je na selu' u kojem će se ponovo okupiti svi farmeri i njihovi finalist.

Naime, neki će tu priliku iskoristiti kako bi voditeljici Aniti Martinović otkrili u kakvim su odnosima, dok će se neki obrušiti na druge kandidatkinje.

S obzirom na to da dio njih ni ove sezone nije uspjelo pronaći svoju ljubav, one koje su bile odabrane, ali ipak to nisu, neće imati 'dlake na jeziku' kako bi rekle što ih sve muči i s čime se ne slažu

Olja će na tulumu, što nikoga nije začudilo, u jednom trenutno potpuno odvući pažnju s ostalih dama. Njezin izgled posebno će se svidjeti farmeru Nevenu koji će na kraju s njom i ozbiljno razgovarati.

Što će sve 'isplivati na površinu' i kako će Neven riješiti svoju nedoumicu, saznat ćemo u večerašnjoj epizodi popularnog TV showa.