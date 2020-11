Ludilo zvano 'Krv nije voda': Prisjetimo se svih najtrenutaka

Sulude situacije, loša gluma, zapleti kakvih se ne bi posramile ni najtreš meksičke sapunice... Tko god je htio postati glumac, mogao je, a neke od njihovih izvedbi toliko su loše da ćemo ih zauvijek pamtiti...

<p>Vrtite programe na televiziji. Red realityja, red sapunica, opet malo realityja, pa onda nekakav dnevnik. I taman kad ste mislili odustati čujete poznatu melodiju:.</p><p>- It's to late to apologise.......... Too lateeeeeee!</p><p>Odmah vam je jasno, počinje nova epizoda i novi suludi zapleti u ludilu zvanom 'Krv nije voda' koje se sada vratilo na male ekrane.</p><p>- Inspirirana svakodnevnim životnim pričama koje pogađaju brojne obitelji u Hrvatskoj, poput neočekivanih ljubavnih prevara, dramatičnih brakorazvodnih parnica, teških suđenja zbog skrbništva ili očinstva, zastrašujućih obiteljskih otkrića ili pak problema s vlastima, ova serija omogućit će gledateljima da barem na tren zavire u živote drugih ljudi koji naizgled sretno žive, iako se unutar njihova četiri zida odigrava prava životna drama - tako je netko od producenata opisao ovo čudo.</p><p>- Da bi netko dobio ulogu u epizodi serijala 'Krv nije voda', mora pokazati prirodni talent za glumu, volju da radi s produkcijskim timom u usvajanju uloge i karaktera lika i da posveti tome nekoliko dana. Ta tri uvjeta ono su što je najbitnije da bi se dobila uloga - tvrdi producent <strong>Igor Draguzet</strong>. Moš' mislit...</p><p>Krenimo u pregled najzabavnijih, najluđih i najsmješnijih situacija:</p><h2>Anita u paklu šopinga</h2><p>Ušla je u trgovinu, tamo je ugledala dečka kojeg je odlučila zadiviti. Kako nije imala novca, odmah se sjetila vrhunske ideje. Ne, neće raditi, neće prositi, jednostavno će ukrasti novac iz mamine torbice. Promijenila je izgled drastično, sve više je krala, samo kako bi osvojila svog idealnog muškarca, a na kraju je završila u bolnici. U piće su joj stavili kapi za omamljivanje, uz pomoć roditelja izvukla se iz dugova i vratila se starom dečku. Sve se to u suludom svijetu 'Krvi nije voda' dogodilo u nekoliko dana. Život piše čudne priče...</p><h2>Mama, ja nisam tata</h2><p>Teška situacija pogodila je obitelj<strong> Grdešić</strong>. Pater familias je poginuo u prometnoj nesreći i majka je ostala sama sa sinom. Muž joj je, naravno, jako, jako, nedostajao, pa je <strong>Melanija</strong> od sina odlučila napraviti muža. Tjerala ga je da nosi njegovu odjeću, zajedno su morali provoditi puno vremena, sve dok malom nije dopi**ilo pa je pobjegao u učenički dom. Ova epizoda ima happy end, pa su se sin i majka pomirili nakon što je ona pristala ići psihijatru... Svoj odnos ipak nisu do kraja izgladili, pa nas možda to čeka u nekoj, nadamo se, novoj sezoni.</p><h2>Mrs. Robinson epizoda</h2><p>Žene često nemaju što odjenuti, pa onda odu do najbolje prijateljice malo pregledati što ima u ormaru. Međutim, rijetko naiđu na to da se njihova prijateljica ljubi s njihovim sinom. Odjednom, cijeli kvart je na nogama. Novi par zajedno odlazi na plesnjake... A što se dogodilo dalje, nikad nećete pogoditi...</p><h2>Kad penzioneri polude</h2><p><strong>Jozefina</strong> (65) i <strong>Anđela</strong> (60) stanovnice su doma za starije i nemoćne osobe. Nekad su bile dobre prijateljice, a danas se natječu oko <strong>Dragutina</strong>, zvanog <strong>Drageca</strong> (70). Obje se nadaju da će ih upravo Dragec pozvati na ples koji će se uskoro održati u domu. Međutim, u dom dolaze novi stanari: <strong>Štefica</strong> (65) i <strong>Franjo</strong> (68). Jozefina u Franji odmah prepoznaje svoju prvu i nekadašnju ljubav, mladića koji ju je ostavio nakon što je saznao da je trudna. Zbog novonastale situacije Jozefina je bila prisiljena dati dijete na posvajanje, a o svojoj kćeri više nikada nije čula. </p><h2>Moj sin je gay?!</h2><p><strong>Andrej </strong>(46), vjerni suprug i otac, slučajno pronađe fotografiju mladića imena <strong>Patrik</strong>, s emotivnom posvetom, zbog čega posumnja da je njegov sin<strong> Dominik</strong> (18) homoseksualac. Andrej pokušava zadobiti povjerenje sina, ali Dominik ne planira otkrivati ocu svoj privatni život. Okolina uočava da je Andrej postao sve nervozniji, suprugu kritizira jer od Dominika traži pomoć u kuhinji umjesto da mu nađe neku 'mušku' kućnu obavezu, dok sinu predbaci da nije dovoljno muževan. Andrej ne uspijeva suzdržati svoju agresivnost, niti objasniti njezin uzrok. Situacija se zaoštrava kada Andrej jedne večeri zatekne Dominika s momkom s fotografije.</p><h2>Moja snajka je vrag!</h2><p>Za roditelje <strong>Ružu</strong> (60) i <strong>Miju</strong> (65) nesreća počinje onog trenutka kad im njihov sin <strong>Stjepan</strong> (40) u kuću na selu dovede 'vraga', odnosno svoju partnericu <strong>Katarinu </strong>(45), ženu iz grada. S vremenom Stjepan postane rastrgan između dvije vatre: roditelja koje poštuje i Katarine do koje mu je stalo. Stjepanova majka stalno tvrdi da će im Katarina uzeti kuću, da će ih baciti na cestu ili pokopati, a Stjepana dovesti na prosjački štap. To se ubrzo pokaže točnim kad Ruža slučajno čuje dio telefonskog razgovora između Katarine i njezinog sina koji živi u gradu.</p><h2>Upomoć, moj sin je kriminalac</h2><p>Nakon što je uhvaćen kako puši pred školom, <strong>Petru</strong> (14) zbog toga i drugih ranijih prekršaja prijeti isključenje. Šokirani roditelji, <strong>Tanja </strong>i <strong>Luka</strong>, uvjereni su da im je sin pod utjecajem lošeg društva. Unatoč zabrani da se druži s bandom delinkvenata, Petar ne sluša roditelje, a uskoro počne krasti automobile. Situacija se otme kontroli kad vođa ekipe odluči da će njihova sljedeća akcija biti pljačka dućana u susjedstvu uz pomoć maski i pištolja.</p><h2>Bahra glumi dementnu Božicu</h2><p>Zagrepčanka <strong>Bahra Zahirović </strong>(54), koja se proslavila sudjelovanjem u reality showu 'Ljubav je na selu', ponovno je u centru pozornosti. Na RTL Premiumu dostupna je nova epizoda serije 'Krv nije voda' u kojoj je glavna zvijezda upravo Bahra. <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3924354/video-napokon-smo-docekali-bahra-je-bozica-zeba-u-krv-nije-voda/" target="_blank">RTL.hr </a>je opisao što se događa u toj epizodi. <strong>Mirko Bosančić</strong> (78) otišao je u dom za starije i prvih dana boravka tamo je upoznao <strong>Božicu Zebu </strong>(69) s kojom se sprijateljio.</p><p>Mirkov sin <strong>Predrag </strong>jednog dana dobiva poziv iz doma gdje ga pitaju je li otac s njim, a on u šoku govori da nije. Isto je doživjela i Božičina kći <strong>Tijana</strong>. Mirko i Božica zajedno su pobjegli iz doma, a on nije bio svjestan da Božica ima problema s demencijom, kao i da je u braku s <strong>Tvrtkom </strong>(70). </p><h2><strong>Za ovu fotografiju nisu potrebne nikakve riječi...</strong></h2>