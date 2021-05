Prošlog četvrtka emitirana je prva epizoda kviza 'Ma lažeš'. Imat će 16 epizoda, a za pobjedu se bore dva tima. Na njihovu su čelu kapetani, radijski voditelj i komičar Luka Bulić (41) i glumac Jan Kerekeš (33).

Bulić kaže da je na snimanjima bilo sjajno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Odlučio je s nama podijeliti dojmove iz studija, o tome da li je dobar lažljivac i voli li se natjecati protiv svog kolege iz drugog tima - Kerekeša.

Kakvi su vaši dojmovi sa seta emisije 'Ma lažeš?

Bilo je jako opuštena atmosfera, čini mi se da smo se svi dobro zabavljali i nadam se da će se taj dojam prenijeti i na ekrane.

Kakva je ekipa u kvizu? Je li atmosfera opuštena?

Ekipa su sve sami lažljivci, na prvu djeluju kao pošteni ljudi, a kad krenu izmišljati, ne možeš vjerovati kako su svi uvjerljivi i nemaju nikakve rupe u priči.

Što vam je najsmješnije što se dogodilo na snimanju ove emisije?

Najsmješnije je da su najnevjerojatnije priče koje su ispričane na kraju ispale istinite, tako da se dokazalo da je život najbolji scenarist, ne možeš ti izmisliti laž koja je luđa od istine.

Mislite li da ste dobar lažljivac ili se pak lako odate?

Pa radim na sebi po tom pitanju. Nisam baš od laganja, ali mislim da sam nakon snimljene sezone dosta napredovao. Vježbam doma pred ogledalom. Lažem samom sebi u lice i ne trepnem.

Što mislite o vašem konkurentu Janu Kerekešu? Volite li se natjecati?

Jan je izvrstan lik, duhovit i otkačen. Što se natjecanja tiče, mislim da smo obojica shvatili ovaj show prvenstveno kao zabavu pa i ne vodimo previše brige o tome tko dobiva više bodova, to je u nekom trećem planu.

Hoćete li snimiti možda 'Bullhit' o nekom iz kviza?

O, pa bilo bi genijalno s nekim od njih snimiti neki duet, npr. neki kulinarski Bullhit feat. Špiček & Pažanin.

Biste li voljeli imati suprugu Anu u vašem timu ili se pak natjecati protiv nje?

Draže bi mi bilo da je u mom timu, mislim da bi dobro čitala konkurenciju, pronicljiva je.

Kako kćeri Nika i Lucija reagiraju kad vas vide na televiziji ili čuju na radiju? Razumiju li čime se tata bavi?

One su već navikle da je to tatin posao, normalno im je čuti moj glas u crtiću ili na radiju i vidjeti me na TV-u, nije im to nikakav spektakl.

Koliko je pandemija utjecala na vaš rad? Jeste li pronašli inspiracije u njoj za pjesme?

Kad je prošle godine nastupio lockdown, napravio sam desetak Bullhitova od doma, bilo je jako izazovno za cijeli program Antene Zagreb zadržati kvalitetu u tim čudnim uvjetima, ali mislim da smo svi izvrsno reagirali i prilagodili se. Recimo, ponosan sam da sam uspio s ekipom iz TBF-a na daljinu snimiti obradu njihovog 'Pozitivnog stava' koja je postala svojevrsna himna karantene, onda sam s Nikom i Lucijom snimio 'Na daljinu' na 'Nadalinu', onda sam okupio Divasice pa smo snimili Bullhit o 1. maju u epidemiološkim mjerama.

Pogađaju li vas ružni komentari gledatelja/čitatelja?

Sve manje.