Luka i Sofija čekaju sina: 'Uvijek sam smatrala da sam nezrela'

<p>Srpska manekenka <strong>Sofija Milošević</strong> (30) u vezi je sa srpskim nogometašem <strong>Lukom Jovićem </strong>(22) koji trenutačno igra za Real Madrid, a o njihovoj ljubavi često pišu i španjolski mediji. </p><p>Iako se 'šuškalo' kako par čeka djevojčicu, Sofija i Luka u intervjuu za magazin<a href="https://www.hellomagazin.rs/2020/06/11/hello-634/"> 'Hello'</a> otkrili su kako će u rujnu na svijet doći dječak. </p><p>- Još uvijek ne mogu vjerovati da sam trudna. Naravno, oduvijek sam željela djecu, ali sam smatrala da sam previše nezrela za takav korak - rekla je Sofija za Hello.</p><p>Nedavno je otkrila i kako je 'razmažena trudnica'.</p><p>- Luka se stvarno trudi oko mene, razmazio me je, baš je pažljiv. Stvarno mi izlazi u susret za sve. Neki muškarci nemaju osjećaja za te stvari, ali on baš ima - priznala je.</p><p>Iako čeka dijete, još ne razmišlja o tome da se ostavi modne piste.</p><p>- Prošli tjedan me kontaktirao agent iz Španjolske, rekla sam mu: 'Već mi se trbuh nazire', na što mi je odgovorio: 'Ne brini ništa, imamo mi posao i za trudnice', tako da se nisam još umirovila - kazala je.</p>