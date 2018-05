Luka Lazukić opet na policiji: Bojim se oca Nataše Bekvalac

Suprug srpske pjevačice Nataše Bekvalac (37), IT stručnjak Luka Lazukić (37), jučer je na MUP-u u Beogradu zatražio policijsku zaštitu jer se, tvrdi, boji Natašinog oca. Naime, mjesec dana nakon što je pop pjevačica Bekvalac optužila supruga da ju je pretukao, on je policiji rekao da se boji za vlastitu sigurnost zbog javnih prijetnji koje je na njegov račun izrekao njegov punac Dragoljub Bekvalac (65).

Kako piše srpski portal Alo, Lazukić se na policiji zadržao nekoliko sati gdje je dao izjavu u prisustvu odvjetnika. Sa sobom je navodno kao 'dokazni materijal' da mu je sigurnost ugrožena donio i primjerke dva intervjua koje je dao bivši nogometaš i menadžer Dragoljub Bekvalac, a u kojima piše da bi 'za svoju kćerku bez problema ubio'.

Između ostalog, u izjavama Natašinog oca stoji i da je spreman, sad kad je Nataša ovo doživjela, za nju i poginuti. Lazukić je sa sobom na MUP ponio i video snimku u kojoj Dragoljub navodno govori kako ima oružje.

Luka je od policije tražio da se provjeri ima li njegov punac pištolj u svom vlasništvu, te je li isti i registriran na njega. IT stručnjak je dodao i kako zna da je Dragoljub opasan, jer mu je Nataša jednom rekla da je njen otac 'bog i batina' i da se s njim nije pametno sukobljavati. Ispričao je i kako smatra da je Bekvalac neuračunljiv.

Na pitanja policijskog službenika je li dobio otvorene prijetnje od Natašinog oca, Luka je rekao da nije, ali da je puno opasnije to što je njegov punac javno putem medija pozivao ljude na 'nasilje i linč', te da mu je strašna činjenica da je Bekvalcu dozvoljeno gostovanje na nacionalnim televizijama.

Dragoljub je par dana nakon Lukinog navodnog nasilja nad suprugom Natašom gostovao u emisiji Olivere Kovačević pod nazivom 'Da, možda ne' na RTS televiziji. Tamo je, između ostalog, izjavio da bi sve učinio za svoju kćerku i dodao:

- Sreća što od Novog Sada do Beograda ima toliko kilometara. Baš sam čitao što sam još prije deset godina rekao za Natašu, da bih za nju ubio, a sada kažem - za Natašu bih i poginuo - rekao je Bekvalac u emisiji osvrnuvši se na traumu koju je ona pretrpjela samo mjesec i pol nakon rođenja kćerke Katje.

- Čovjek od 120 kila je napao ženu od 60, udarao ju je u ranu od carskog reza, to ne može normalan čovjek napraviti supruzi i majci svog djeteta. Poštujem žene, a djecu ću uvijek štititi. Nataša mi je rekla da je on nakon njenog poroda postao drugi čovjek, da je bio ljut što je 'beba zauzela njegovo mjesto'. To ne mogu shvatiti. Čovjeku je mjesto pored svoje žene, a ne vani do četiri ujutro - zaključio je tada Dragoljub.

Inače, Lazukić je nedugo nakon incidenta podnio i prijavu i protiv Nataše, zbog navodnog lažnog prijavljivanja nasilja u obitelji, ali je njemu Prvi osnovni sud u Beogradu danas produžio mjeru zabrane prilaska i komunikacije sa suprugom Natašom.

Luka Lazukić još nije okrivljen za nasilje u obitelji, a tužilaštvo nastavlja sa iznošenjem dokazima protiv njega. Zabrana prilaska Nataši bi mogla vrijediti sve do kraja sudskog postupka.