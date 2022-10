Luka nije čestitao pobjednici Marini: 'Ja zadnji pored onog iznenađenja i svega? Tragedija'

U ovom tjednu u 'Večeri za 5 na selu' predstavili su se kuhari amateri iz Splita i okolice, a u završnici je domaćin bio Jerko, koji je kandidate ugostio u naselju Hrvace.

Jerko je gostima poslužio predjelo naziva Suho jelo Podastrana, glavno jelo Nešto vruće iz Cetinske krajine i desert Slatki okusi našeg imanja. Ivana Ćulum i Luka nisu imali nikakve zamjerke za večeru i domaćinovo ponašanje, hrana im je bila odlična, pa su Jerku dali najveće ocjene.

Foto: RTL

Ivana Kurtović je gledala cjelokupni dojam pa je rekla: „Hrana je bila odlična, ali domaćin je bio malo neugodan“, a Marina je dala peticu i sve detaljno obrazložila: „Sasvim realna ocjena, ne bih htjela biti bezobrazna, ali mogla sam dati i manje. Osobi koja je domaćin ne priliči da bude u alkoholiziranom stanju tako da se drže predavanja. Trebalo bi biti malo svečaniji na toj večeri, malo opušteniji, a ne da se osjećam vrlo neugodno.“

Naposljetku je Jerko osvojio 33 boda i završio na četvrtome mjestu, a Marina je proglašena pobjednicom!

Foto: RTL



Domaćin Jerko dočekao je goste dobro raspoložen i ponudio ih aperitivom, koji je svima obilno točio.

„Moj je prvi dojam o njemu da je malo bio alkoholiziran, što mislim da nije u redu“, rekla je Marina koja mu je usput spomenula da malo popije i vode.

Foto: RTL

Ivana K. je komentirala kako Marina stalno prigovara pa je tako sad rekla da bi u orahovac stavila malo manje šećera da bi Luka zaključio: „Marina jednostavno kalkulira da dobije prvu nagradu.“

Foto: RTL

Tople uštipke i hladnu platu Jerko je poslužio za predjelo, a Marina je komentirala kako joj se nije svidjelo domaćinovo uvodno 'predavanje'. „Okusom je bilo savršeno“, rekla je Ivana K., a Luki je možda malo falilo francuske salate. „Od cijelog predjela najviše mi se svidio sir, bio je jako ukusan“, rekla je je Ivana Ć., a Marina dodala: „Pojela sam iz pristojnosti pola uštipka, a pola sam dala mačkama.“ Luka je samo komentirao kako ga je Marina baš razočarala.

Foto: RTL



Nakon ukusnog predjela domaćin je poslužio teletinu ispod peke. „Bilo je izvrsno! Stvarno je bilo meko meso, bilo je i umaka, za 15! Najbolje glavno jelo dosad“ rekao je Luka, a domaćina je pohvalila i Ivana K.: „Avion! Meso se topilo u ustima, kao i krumpiri.“ Marini je sve to bilo klasika - meso, krumpir s puno ulja i tekućine tako da ona to baš i ne preferira.

Foto: RTL



Posljednji ovotjedni desert bio je cheesecake s višnjama poslužen u čaši. „Uvjeren sam da on uopće nije pravio taj desert. Nema se tu što reći - to su keksi s maslacem, zbijeni, to je eventualno šlag i one polivene višnje. To je ta vrsta slastice koju baš ne preferiram“, rekla je Marina dok je Ivana Ć. komentirala kako joj desert izgleda primamljivo i osvježavajuće. Kolač se svidio i Ivani K. i Luki.

Foto: RTL



Za kraj je Ivana K. domaćinu donijela harmoniku i on je zasvirao za goste.

Poslije je Ivana K. pročitala poredak: na petom mjestu završio je Luka, na četvrtom Jerko, treća je bila Ivana Ćulum, malo bolja od nje sama Ivana K., a ovotjedna pobjednica bila je Marina! Svi joj čestitali osim Luke koji je rekao: „Ovo je totalna blamaža i jednostavno razočaravajuće. Ja zadnji pored onog iznenađenja i svega?!! Čovjek koji je napravio najbolje jelo završio je ispod mene, pa to je strašno! Kad Jerko nije dobio prvo mjesto, to je jednostavno tragedija!“

Foto: RTL



