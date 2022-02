Pjevač Luka Nižetić (38) vratio se iz Egipta i otkrio kako mu je bilo na putovanju, a i koji su mu planovi za ljeto.

- Neopisivo. Volim putovanja i nastojim si jednom godišnje priuštiti posjet u nekoj zemlji koja mi se nalazi na bucket listi, a Egipat je sigurno među top tri. Egipatska povijest uvijek me privlačila najviše od svih tih drevnih civilizacija, nekako mi je najmističniji i najbajkovitiji - ispričao je Luka za Net.hr.

Kaže da ga je putovanja podsjetilo koliko smo zapravo svi mali na ovom svijetu, a otkrio je i što ga je najviše dojmilo.

- Probudit se u pustinji, piti beduinski čaj, odmeditirat pod nekom od fosilnih stijena za mene spada u vanzemaljski doživljaj, jednostavno kraj svemira - rekao je pjevač.

Osim što je glazbenik Luka je i poduzetnik koji se bavi ugostiteljstvom te je otkrio kakvi su mu planovi za dalje.

- Kad me to više ne bude veselilo prestat ću se s time baviti, no za sada sam više nego zadovoljan, mala smo uhodana ekipa i ako nema koncerata cijelo ljeto sam u Komiži između 'Fabrike' i 'Huma' - priznao je.

Osvrnuo se i na situaciju s pandemijom i kaže da kako iako nije bilo koncerata dosta vremena je provodio u šetnji sa psom i radio na sebi.

- Nisam od osoba koja potpada pod opću paranoju, histeriju, teorije zavjere, funkcioniram u svom malom svemiru, okružen obitelji, prijateljima i ljudima s kojima dijelim sličnu energiju i pogled na život. - tvrdi Luka.

Nedavno je u eter izbacio novu pjesmu 'Ako tražiš ljubav', a novi album planira izdati krajem svibnja te se veseli novim koncertima.