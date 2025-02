Luka Nižetić uoči početka druge sezone 'Tko to tamo pjeva?': Možda ćemo se Vinča i ja složiti

Još samo tjedan dana dijeli nas od početka druge sezone spektakularnog zabavnog showa 'Tko to tamo pjeva?', koji donosi pregršt smijeha, uzbuđenja i napetosti. Natjecatelji će se i ove sezone boriti za glavnu nagradu od 5.000 eura, a na tom putu pratit će ih i savjetovati vrsni stručnjaci – Alka Vuica, Luka Nižetić, Goran Vinčić i Gianna Apostolski, a u svakoj epizodi pridružit će im se i gostujući panelist, također stručnjak hrvatske zabavne i glazbene scene.

Za besprijekornu voditeljsku energiju i nezaboravne trenutke pobrinut će se Frano Ridjan. Dok s nestrpljenjem iščekuju povratak pred kamere, posebno uzbuđenje ne krije Luka Nižetić, koji je podijelio svoje dojmove uoči nove sezone.

- Jako sam uzbuđen, ali to koliko su uzbuđeni ljudi oko mene, to vam ne mogu opisati. Svi smo nabrijani i jedva čekam da gledatelji vide što smo im pripremili - istaknuo je Luka, te otkrio što očekuje od nove sezone: 'Neopterećenost, zabavu, napetost i smijeh. Sve na jednom mjestu, to je jedan show za sve uzraste s dozom napetosti i dobrom energijom.'

Foto: Luka Dubroja

Luka Nižetić u videu za novatv.hr prisjetio se nezaboravnog trenutka iz prošle sezone koji će pamtiti, ali i napetosti koja nastaje svaki put kada tajni glas treba zapjevati svojim pravim glasom.

- Ima jako dobrih glumaca, tako da nas znaju izbaciti iz takta - otkrio je, dodavši da ipak voli kada ga tajni glasovi zbune i kada je teško pogoditi tko je pravi skriveni pjevački talent.

- Gledatelji u novoj sezoni mogu očekivati još luđu zabavu, neka nova iznenađenja, ali i da ćemo se možda Vinča i ja jednom i složiti – priznao je Luka.

Foto: NOVA TV

Uzbudljivu novu sezonu ne propustite već od idućeg petka, 7. ožujka u 20.15 na Novoj TV!