Luka mazi Nadiju: Jako sam se zaljubio u tebe. Posveti mi se...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Hakijin vodič za seks i koronu: Samo Halid i gulaš za djevojku!

Između Luke Budaka (29) i Nadije Amić (28) 'frcaju' iskrice od trenutka kada su se ugledali u showu 'Brak na prvu'. Luka je otkrio kako mu je supruga lijepa i privlačna, ali i da se jako zaljubio u nju.

- Jako sam se zaljubio u tebe. Molim te, posveti mi se - rekao je Luka, a niti Nadija nije ostala ravnodušna. Priznala je kako je došla u show kako bi pružila šansu ljubavi na ovakav način.

Foto: RTL

- Pršti sve od seksualne privlačnosti između mene i njega. Jedemo se pogledima - iskrena je Nadia koja je zavodila Luku na bazenu. Par se još uvijek nije poljubio, a djevojka je otkrila kako smatra da Luku dovodi do ludila s 'toplo - hladnim' odnosom.

Foto: RTL

Mislim da Luku to dovodi do ludila, to što ga malo ljubim, što mu malo poklanjam pažnje, što sam malo hladna...- otkrila je Nadia.

Foto: RTL

Luka se prijavio u show 'Brak na prvu' kako bi pronašao ljubav, a za sebe kaže da je pravi romantik koji voli svojoj djevojci ugađati i priređivati romantična iznenađenja. Trenutno živi sam, ali bi u budućnosti volio sve dijeliti s 'onom pravom'.

Foto: RTL

Luka je kao šestomjesečna beba posvojen s bratom blizancem, a za svoje posvojitelje kažu da su njegovi jedini roditelji i da sve što ima duguje njima. Svoju savršenu ženu opisuje kao iskrenu i jednostavnu, a o fizičkom izgledu ne razmišlja. Svakako bi mu jedan od pluseva bila činjenica da njegova buduća partnerica voli pomagati jer je i on sam volonter u jednoj dječjoj udruzi.

Foto: RTL

Nadiji je najvažniji muškarac u njezinu životu devetogodišnji sin Leonardo, kojeg je dobila u vezi s bivšim partnerom. A kad je o poslu riječ, Nadia kaže da je radila sve: od toga da je bila dadilja do toga da je pomagala u kuhinji, a sada se školuje za odgojiteljicu i nada se kako će jednog dana imati svoj vrtić ili udrugu za nezbrinutu djecu.

Foto: RTL

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Hakijin vodič za seks i koronu: Samo Halid i gulaš za djevojku!