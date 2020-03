Luka se razočarao u Nadiju pa je pitao: 'Sjediš na dva stolca?'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Lidija plakala nakon svađe: 'Ti previše pričaš. Gdje se gasiš?'

U večerašnjoj epizodi 'Braka na prvu' gledatelji će pratiti razvoj odnosa šest parova koji su na medenome mjesecu. Čini se kako su svi dečki puno više zagrijani za odnos nego djevojke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Marinko i Valentina ići će na rafting poslije čega će obaviti iskreni razgovor kad će ona priznati da ga gleda samo kao prijatelja. No on smatra da to nije točno.

Foto: RTL

S druge strane, Luka je pomalo razočaran odnosom s Nadijom pa će je pitati sjedi li na dva stolca.

Kod Lidije i Alena i dalje sve prolazi u velikoj napetosti, a njegovi će odgovori nju u potpunosti izbaciti iz takta, naročito kad krene pričati o svojim bivšim vezama. U prethodnoj epizodi Lidija se rasplakala nakon rasprave s Alenom.

Foto: RTL

- Stalno mi upada u rečenicu i ne dozvoljava da završim. Uopće ne sluša, ona vodi monolog. Ima li neki botun gdje se gasiš? Ti ne staješ, stani malo na balun! - kazao joj je tada Splićanin, a nju je to izbacilo iz takta pa je zaplakala.

- Ja nisam došla ovdje 'stajati na balunu' i mrzim kad mi to netko kaže i kad me smiruje. Možda ja tebi jesam previše, ali ja želim nekoga kome neću biti previše. Jako si me povrijedio i razočarana sam. Među nama nema nikakve kemije - kroz suze je rekla Lidija.

Foto: RTL

S druge strane, obje Gordane uživaju u odnosima sa svojim partnerima - Dejanom i Milanom.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Lidija plakala nakon svađe: 'Ti previše pričaš. Gdje se gasiš?