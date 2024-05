'Luko Paljetak je za Lustigovu kćer pjesmu napisao usred noći'

Nakon duge i teške bolesti prošle je nedjelje u 81. godini preminuo Luko Paljetak. Velikan je hrvatske književnosti, jedan je od najplodnijih suvremenih hrvatskih književnika s više od 150 knjiga tiskanih do 2019. Objavio je četrdesetak zbirki pjesama, desetak zbirki pjesama za djecu, desetak grafičko-pjesničkih mapa, dva romana, a pisao je i drame, radiodrame, bajke za djecu, dječje i lutkarske igrokaze, haiku poeziju, feljtone, kazališne kritike, književnopovijesne studije i eseje, studije o lutkarskom kazalištu...

Generacije su odrasle uz "Miševi i mačke naglavačke", no generacije su odrasle i uz brojne njegove pjesme, hitove. Neke od njih su, na primjer, "Na Stradunu", koju pjeva Tereza Kesovija i "U svakom slučaju te volim", jedan od najvećih hitova Ibrice Jusića.

- Bili smo prijatelji od djetinjstva. Sjećam se kako smo jednom u Trstu bili, bio je neki događaj na kojem smo sudjelovali, a Luko mi je rekao: 'Vidiš moj Ibrice, kako smo nas dva siromaha ipak postigli nešto u životu'. Dugo ga nisam vidio, ali vjerujte, takvi kao Luko ne rađaju se često. Takvih nema, a bojim se da ih više neće ni biti. Ma, to je bio pjesnik, istinski velikan - rekao nam je Ibrica Jusić.

Luko Paljetak rođen je 19. kolovoza 1943. u Dubrovniku, u kojemu je završio Učiteljsku školu. Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirao je 1968. kroatistiku i anglistiku. U Zagrebu je 1992. doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu radom o književnom djelu Ante Cettinea. Radio je kao redatelj i dramaturg, kao asistent na Filozofskom fakultetu u Zadru i bio jedan od urednika Zadarske revije. Bio je redovni član HAZU i dopisni član SAZU-a, Slovenske akademije znanosti i umjetnosti.

- Uvijek ga se sjetim kad izvodim njegove pjesme. Mi smo se kao klinci družili, igrali se... Nema više autora poput njega, pisao je i za dragu Terezu Kesoviju, za našu Tere - prisjetio se Ibrica Jusić pa ispričao kako je došlo do jedne od pjesama:

- Prolazili smo Stradunom moj pokojni brat Đelo i ja. I u jednom od kafića sjedi, nažalost također pokojni, Branko Lustig. I zove on nas, želi nas počastiti jer mu se rodila kći. Moj Đelo ga je odmah upitao zove li se Sara. I to je bila istina. Kad smo došli kući, zvao je Luku Paljetka da napišu pjesmu za Saru, za tek rođenu kćer Branka Lustiga. Bila je ona gotova do jutra, zove se 'Shalom, Sara'. Preko noći smo je snimili i odnijeli Branku da je posluša, bio je oduševljen.