Luksemburška princeza rodila je drugo dijete! Poznato je i ime...

Luksemburška princeza Alexandra i njen suprug Nicolas Bagory prošli su petak dobili svoje drugo dijete. Vijest su objavili jučer putem priopćenja Velikog vojvodskog dvora. Princeza je rodila sina, a nadjenuli su mu ime Hélie, piše Luxembourg Times.

Osim malenog Hélie, par ima i kćer Victoire od 17 mjeseci. Budući da su odlučili štititi privatnost svoje djece, bračni par još uvijek nije podijelio slike novorođenog sina. Dječak je trenutno deveti u redu za nasljeđivanje, dok se njegova sestra Victoire nalazi na osmom mjestu.

Foto: Profimedia

Princeza Alexandra jedina je kći luksemburškog bivšeg velikog vojvode Henrija i njegove supruge Marije Terese. Ona je četvrto dijete u obitelji te je sedma u redu za prijestolje. Njezin brat Guillaume luksemburški je veliki vojvoda. Princeza do 2011. godine uopće nije bila u redu za nasljeđivanje, no njen je otac uveo apsolutnu primogenituru omogućivši time da kćeri mogu biti dio nasljedne linije.

Nicolas Bagory, Francuz koji se bavi kulturnim i društvenim projektima, i princeza zaručili su se u studenom 2023., a vjenčali su se iduće godine. Imali su dvije ceremonije, civilnu i vjersku. Građanski je brak ovaj par sklopio u krugu obitelji i bliskih prijatelja u Gradskoj vijećnici u Luksemburgu. Vjerska je ceremonija održana na jugu Francuske odakle dolazi Bagoryjeva obitelj, u crkvi Saint-Trophyme u Bormes-les-Mimosasu.