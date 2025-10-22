Obavijesti

SRETNA VIJEST

Luksemburška princeza rodila je drugo dijete! Poznato je i ime...

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: < 1 min
Luksemburška princeza rodila je drugo dijete! Poznato je i ime...
Foto: Profimedia

Luksemburška vojvodska obitelj dobila je novog člana. Maleni Hélie deveti je u nasljednoj liniji, a ispred njega nalazi se starija sestra Victoire

Luksemburška princeza Alexandra i njen suprug Nicolas Bagory prošli su petak dobili svoje drugo dijete. Vijest su objavili jučer putem priopćenja Velikog vojvodskog dvora. Princeza je rodila sina, a nadjenuli su mu ime Hélie, piše Luxembourg Times.

Osim malenog Hélie, par ima i kćer Victoire od 17 mjeseci. Budući da su odlučili štititi privatnost svoje djece, bračni par još uvijek nije podijelio slike novorođenog sina. Dječak je trenutno deveti u redu za nasljeđivanje, dok se njegova sestra Victoire nalazi na osmom mjestu.

Princess Alexandra of Luxembourg marries Mr. Nicolas Bagory, Luxembourg, Luxembourg - 22 Apr 2023
Foto: Profimedia

Princeza Alexandra jedina je kći luksemburškog bivšeg velikog vojvode Henrija i njegove supruge Marije Terese. Ona je četvrto dijete u obitelji te je sedma u redu za prijestolje. Njezin brat Guillaume luksemburški je veliki vojvoda. Princeza do 2011. godine uopće nije bila u redu za nasljeđivanje, no njen je otac uveo apsolutnu primogenituru omogućivši time da kćeri mogu biti dio nasljedne linije.

JUNAK DRUGOG SVJETSKOG RATA Umro Veliki Vojvoda Jean od Luksemburga: Imao 96 godina
Umro Veliki Vojvoda Jean od Luksemburga: Imao 96 godina

Nicolas Bagory, Francuz koji se bavi kulturnim i društvenim projektima, i princeza zaručili su se u studenom 2023., a vjenčali su se iduće godine. Imali su dvije ceremonije, civilnu i vjersku. Građanski je brak ovaj par sklopio u krugu obitelji i bliskih prijatelja u Gradskoj vijećnici u Luksemburgu. Vjerska je ceremonija održana na jugu Francuske odakle dolazi Bagoryjeva obitelj,  u crkvi Saint-Trophyme u Bormes-les-Mimosasu.

