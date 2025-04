Luksuzna vila razdora: Affleck i Lopez u sukobu, on bi spustio cijenu kuće, a ona se ne slaže...

Glumica i pjevačica Jennifer Lopez i njezin bivši suprug Ben Affleck navodno su u sukobu zbog njihove bračne kuće na Beverly Hillsu u Kaliforniji. Kuća je vrijedna 68 milijuna dolara, a bila je na tržištu gotovo devet mjeseci.

Dok Affleck želi sniziti cijenu kuće kako bi prodaja tekla lakše, Lopez i dalje čeka kupca koji će dati traženu svotu, prenosi TMZ.

Vilu su već prošle godine u srpnju pokušali prodati izvan tržišta, ali nije im uspjelo. Navodno su prošlog rujna primili i prihvatili ponudu od 64 milijuna dolara, ali su se potencijalni kupci povukli.

Tadašnji par je u lipnju 2023. kupio vilu za svega 60,85 milijuna dolara, ali izvori su ranije rekli da par tamo nikada nije imao sretan život.

- Benu se nikad nije svidjela kuća, predaleko je od njegove djece - rekao je izvor za People u lipnju 2024.

Nakon razvoda J.Lo se preselila u kuću vrijednu 18 milijuna dolara u blizini Los Angelesa, a Affleck je kupio vilu u Pacific Palisadesu u Kaliforniji vrijednu 20,5 milijuna dolara, prenosi Page Six.

Podsjetimo, par se razveo početkom ove godine nakon dvije godine braka. Vjenčali su se bez potpisivanja predbračnog ugovora, a J.Lo je podnijela zahtjev za razvod na drugu godišnjicu braka.