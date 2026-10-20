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NASTAVLJA S KATARINOM

Luna otišla iz Asia Expressa, nju mijenja Luka Petrušić: 'Nisam mogla dobiti bolju zamjenu...'

Piše 24sata,
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Luna otišla iz Asia Expressa, nju mijenja Luka Petrušić: 'Nisam mogla dobiti bolju zamjenu...'
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Foto: rtl
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Timovi 'Asia Expressa' još uvijek putuju Laosom, a pred njima su brojni zabavni i nepredvidivi izazovi u borbi za još jednim amuletom vrijednim 1000 eura

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Nakon što je Luna zbog privatnih razloga morala otputovati kući, Katarini se pridružio Luka Petrušić, koji s njom nastavlja utrku. „Ovaj dan je teško opisati... Užasno je naporno, ali je nevjerojatno zabavno!“ poručit će ovaj pridošlica koji će se na štošta morati priviknuti.

„Težak mi je dan, ali on ga popravlja. Nisam mogla dobiti bolju zamjenu“, iskrena će biti Katarina.

Foto: rtl

Na putu do novog amuleta timove čeka zadatak koji će im pokazati koliko je važno slušati svog para i biti usklađen u svakom koraku, a morat će pronaći i prijevoz do polja riže.

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Novi dio rute timovima će donijeti zanimljivu igru, ali i međusobne prepirke. „Nemoj biti drska, bezobrazna, ne obraćaj mi se“, čut će se povišeni glasovi.

Foto: rtl

Pronalazak tajanstvenog lokalca neobičnog imena pokazat će se možda i najzahtjevnijim zadatkom dosad! Puno nerazumijevanja i odbijanja suradnje neke će timove dovesti do ruba očaja. A kad se biper oglasi usred ničega, tko će uopće uspjeti pronaći mjesto za spavanje?

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