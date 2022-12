Lupino: 'Snimanje je bilo bolno, rasplakao sam se, ali najsretniji sam kada mogu pomoći djeci'

Svaki umjetnik bi trebao biti humanitaran. Tako se jedino može pomoći svijetu da opstane, govori nam Stephan Lupino.

Varaždinski umjetnik svjetskoga glasa poznat je po svom humanitarnom radu, pa se tako rado odazvao pozivu predstojnice zagrebačke Udruge roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju "Sve pod istim krovom" Jasne Primorac da snimi kalendar s njihovim štićenicima.

Emotivne fotografije djece štićenika udruge objavljene u kalendaru koje je snimio Lupino ne ostavljaju ravnodušnim. "Dajmo im priliku", poruka je koju šalje kalendar.

- Kalendar je zahvala za donaciju u minimalnom iznosu od 203 kune - da što prije stignemo na cilj. Ako želite sudjelovati s manjim ili većim iznosima, zahvalni smo i na njima - poručili su iz udruge. Lupino je za potrebe kalendara, čiji je prihod od prodaje namijenjen budućem rehabilitacijskom centru udruge, snimio desetak djece.

- Snimanje je bilo jako bolno. Vremenski nije dugo trajalo snimanje, možda desetak dana, ali bilo je teško uloviti pravi trenutak. Rasplakao sam se prvog dana snimanja. I prije sam radio s djecom, iz Klaićeve, djecom s Down sindromom... Ovo je bilo drugačije. Djeca s Down sindromom se dosta smiju, vesela su i razigrana. Ova djeca su posebna. Napune te drugačijom energijom. Ona dosta shvaćaju, no ne mogu to izraziti. Baš je bilo bolno, srceparajuće. Neke sam i čuvao te ih nosio u naručju - kaže nam Lupino.

Nedavno je otvorio humanitarnu izložbu u KB-u Dubrava, u kojoj se prethodno liječio od korona virusa.

- Izložba je dogovorena kad sam izašao s COVID odjela. Odmah sam s ravnateljem bolnice dogovorio tu izložbu. Čekali smo malo dulje da oni proslave 30. godišnjicu postojanja bolnice i tako smo to uklopili - rekao je Lupino.

Od prihoda prodaje djela predstavljenih na toj izložbi bit će kupljeni uređaji za potrebe liječenja djece.

- Jako sam osjetljiv na djecu jer su nemoćna. Trebamo ih zaštititi - govori nam umjetnik, koji ima i želje za iduću godinu.

- Da svijet bude bolji. Da prestane rat u Ukrajini. Da ne bude gladnih ni žednih. To mi je važno. Globalna pitanja. Novac je nebitan. To te samo izopači. Jako malo ljudi zna s novcem. Bitno je pomagati. Sretan sam kad mogu pomagati djeci i pomagat ću cijelog života, i tako bi svi trebali - zaključio je Lupino.

