M. Rucner: Devedeseta krvava godina podsjeća zašto je važno čuvati istinu o tom vremenu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: PROMO

Kroz ovu pjesmu želio sam svome sinu objasniti što su nama značile devedesete. Glazbom sam ga učio povijesti, jer emocija ponekad kaže više od udžbenika, kaže Mario Rucner...

Osebujni hrvatski glazbenik i vrhunski violist Mario Rucner predstavlja novu pjesmu „Devedeseta krvava godina“, snažnu glazbenu posvetu vremenu koje je oblikovalo identitet Republike Hrvatske. Ovim djelom Rucner kroz emociju, glazbu i osobnu interpretaciju evocira duh 1990. godine - godine koja je označila početak stvaranja samostalne države i duboko se urezala u kolektivno pamćenje hrvatskog naroda.

Godina koja je promijenila tijek povijesti "Devedeseta krvava godina" podsjeća na razdoblje kada su se na ulicama, stadionima i trgovima počeli buditi osjećaji slobode i nacionalnog ponosa. 

Mario Rucner pjesmom ne progovara samo o povijesti, već i o njenom značenju za današnje generacije. Inspiriran osobnim doživljajem i naslijeđem, pjesmu je posvetio svima koji su tih godina sanjali slobodu - ali i onima koji danas trebaju razumjeti kroz što se prolazilo da bismo imali Hrvatsku kakvu danas poznajemo. Posebnu emotivnu dimenziju spotu daje činjenica da u njemu glumi Mariev sin, kojeg je glazbenik na svoj način - kroz glazbu - podučio o važnim povijesnim trenucima iz devedesetih. Upravo ta povezanost oca i sina simbolično prikazuje prijenos sjećanja i identiteta s generacije na generaciju.

Foto: PROMO

- Kroz ovu pjesmu želio sam svome sinu objasniti što su nama značile devedesete - što znači imati domovinu, i zašto je važno čuvati istinu o tom vremenu. Glazbom sam ga učio povijesti, jer emocija ponekad kaže više od udžbenika - rekao je Mario Rucner.

Zahvala svima koji su dio priče Mario Rucner ističe kako je ovaj projekt nastao iz srca, uz veliku podršku brojnih dragih ljudi.

- Od srca zahvaljujem svim dragim prijateljima, povijesnim ličnostima određenih događaja i ljudima koji su obilježili 90-e godine, svim sudionicima video spota i svima koji su na bilo koji način doprinijeli ovom projektu. Ova pjesma pripada svima nama - onima koji su tada stvarali povijest i onima koji je danas s ponosom čuvaju - dodaje. 

Pjesma koja budi ponos

"Devedeseta krvava godina" nije samo glazbeni projekt - to je umjetničko svjedočanstvo o vremenu hrabrosti, straha, ponosa i gubitaka. Minimalistički aranžman i snažna interpretacija daju pjesmi duboku emocionalnu snagu, dok vizualni spot donosi jednostavnu, ali upečatljivu priču o nasljeđu, odrastanju i sjećanju. Ovim djelom Rucner ne samo da odaje počast vremenu stvaranja države, već i podsjeća kako su upravo ti trenuci oblikovali naše vrijednosti i identitet.

Pjesma "Devedeseta krvava godina" dostupna je na YouTubeu i svim vodećim glazbenim platformama.

