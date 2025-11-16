M. Rucner: Devedeseta krvava godina podsjeća zašto je važno čuvati istinu o tom vremenu...

Osebujni hrvatski glazbenik i vrhunski violist Mario Rucner predstavlja novu pjesmu „Devedeseta krvava godina“, snažnu glazbenu posvetu vremenu koje je oblikovalo identitet Republike Hrvatske. Ovim djelom Rucner kroz emociju, glazbu i osobnu interpretaciju evocira duh 1990. godine - godine koja je označila početak stvaranja samostalne države i duboko se urezala u kolektivno pamćenje hrvatskog naroda.

Godina koja je promijenila tijek povijesti "Devedeseta krvava godina" podsjeća na razdoblje kada su se na ulicama, stadionima i trgovima počeli buditi osjećaji slobode i nacionalnog ponosa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mario Rucner pjesmom ne progovara samo o povijesti, već i o njenom značenju za današnje generacije. Inspiriran osobnim doživljajem i naslijeđem, pjesmu je posvetio svima koji su tih godina sanjali slobodu - ali i onima koji danas trebaju razumjeti kroz što se prolazilo da bismo imali Hrvatsku kakvu danas poznajemo. Posebnu emotivnu dimenziju spotu daje činjenica da u njemu glumi Mariev sin, kojeg je glazbenik na svoj način - kroz glazbu - podučio o važnim povijesnim trenucima iz devedesetih. Upravo ta povezanost oca i sina simbolično prikazuje prijenos sjećanja i identiteta s generacije na generaciju.

Foto: PROMO

- Kroz ovu pjesmu želio sam svome sinu objasniti što su nama značile devedesete - što znači imati domovinu, i zašto je važno čuvati istinu o tom vremenu. Glazbom sam ga učio povijesti, jer emocija ponekad kaže više od udžbenika - rekao je Mario Rucner.

Zahvala svima koji su dio priče Mario Rucner ističe kako je ovaj projekt nastao iz srca, uz veliku podršku brojnih dragih ljudi.

- Od srca zahvaljujem svim dragim prijateljima, povijesnim ličnostima određenih događaja i ljudima koji su obilježili 90-e godine, svim sudionicima video spota i svima koji su na bilo koji način doprinijeli ovom projektu. Ova pjesma pripada svima nama - onima koji su tada stvarali povijest i onima koji je danas s ponosom čuvaju - dodaje.

Pjesma koja budi ponos

"Devedeseta krvava godina" nije samo glazbeni projekt - to je umjetničko svjedočanstvo o vremenu hrabrosti, straha, ponosa i gubitaka. Minimalistički aranžman i snažna interpretacija daju pjesmi duboku emocionalnu snagu, dok vizualni spot donosi jednostavnu, ali upečatljivu priču o nasljeđu, odrastanju i sjećanju. Ovim djelom Rucner ne samo da odaje počast vremenu stvaranja države, već i podsjeća kako su upravo ti trenuci oblikovali naše vrijednosti i identitet.



Pjesma "Devedeseta krvava godina" dostupna je na YouTubeu i svim vodećim glazbenim platformama.