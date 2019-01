Ma kakvo vježbanje? Uz bolju prehranu 'skinuo' sam 20 kila

Moram i ja ponekad smršavjeti i oplemeniti ljude svojim izgledom, konglomeratom i svojom osobnošću te tako utjecati na mlade ljude da se zdravo hrane i izgledaju lijepo, kaže nam kroz smijeh Andrija Milošević (40).

Crnogorski glumac, poznat po ulozi svog imenjaka u seriji “Andrija i Anđelka”, došao je u Zagreb kako bi predstavio novi film “Taxi Blues” u kojem glumi taksista, a pritom nam se i pohvalio kako je u prošlih godinu dana smršavio 20 kilograma. No ne uz pomoć vježbanja.

Foto: Privatni album

- Promijenio sam samo prehranu. Vježbanje mi je jako dosadno - priča Andrija. Novi program prehrane nije nam otkrio, ali je ispričao kako jede tri obroka na dan. O izgledu se počeo brinuti nakon nekoliko gostovanja u skandinavskim zemljama.

- Tamo svi voze bicikle, jedu zdravo i izgledaju fenomenalno. Bila je zima, mi smo se svi utoplili, a njima ništa. Zdraviji su od nas sto puta - prepričava Milošević. Ondje je, kaže, kroz socijalnu sredinu izraženo zdravlje, što mi nemamo.

- Utuvio sam si u glavu da ću usvojiti skandinavski duh i još radim na tome - kaže glumac. Uloga taksista Marka, koji se nađe u gomili suludih situacija nakon što se u njegov automobil jedne večeri ušulja dječak Damir koji je pobjegao iz doma za nezbrinutu djecu i koji je u potrazi za svojim ocem, dodaje, nije mu bila posebna prepreka.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Taksistu kažeš adresu i on vozi. Danas ima GPS i ne mora ni znati kamo vozi - objašnjava Milošević kroz smijeh. Dodaje da su imali sreće što su likovi za film “fino napisani”.

- Karakteri su masni i višeslojni. Priča ima notu emocije, a u žanru je melodrama s elementima komedije. Emotivna nota je ono što ovaj film izdvaja od sirovih komedija - smatra Andrija.

Kaže da je taksist kojega glumi čovjek koji se nije snašao u životu, ali uz pomoć dječaka postaje bolji.

- Nećemo otkrivati kako završava film da ga možete pogledati - tajanstven je Andrija. Priča nam kako za uloge nema posebne pripreme.

- Trčim, jedem finu hranu i spavam. To su moje pripreme - tvrdi. Studij glume upisao je a da prije toga nije pogledao nijednu kazališnu predstavu.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Devedesetih u mom Nikšiću nije bilo kazališta jer su ga srušili u ratu. Ne znam zašto sam upisao glumu, valjda mi je Bog pomogao - priča Andrija.

Prisjetio se kako nakon rata nije bilo lako živjeti u Crnoj Gori.

- Imali smo gomilu problema. Nije bilo posla, bila je velika inflacija, svima je bilo teško, ali tako smo vjerojatno očeličili i postali racionalniji ljudi - smatra glumac. Na pitanje je li i u privatnom životu humorističan, odgovara u svom stilu:

- Inače radim na privatnom groblju kućnih ljubimaca. Šalim se, no imam u glavi da bi to bio dobar biznis. Skoro svaka djevojka ima psa kojeg oblači, vodi ga frizeru, stavlja mu cipelice, pa čak i vodi terapeutu. Pitam se što mu kaže terapeut... No privatno se trudim čim više biti nasmijan.

Posao smatra životom pa ne pravi razliku između privatnog i poslovnog.

- Volim svoj posao, on mi čini život bogatijim, ljepšim i boljim. Nije to rad u tvornici pa da mogu reći ‘sad sam na poslu, sad nisam’. Meni je sve to privatno i ne radim razliku - kaže.

Ističe da je gluma poziv i jedini posao koji zna raditi te jedino što ga zanima. Zato ne odbija uloge.

Foto: Privatni album/Instagram

- Odbio sam glumiti u seriji koju režira prijatelj, ali samo jer nisam imao vremena. Inače teško kažem ‘ne’ - ističe Andrija, koji “ne” nije mogao reći ni kolegici Aleksandri Tomić, s kojom je u dugogodišnjoj vezi.

- Oboje smo iz iste branše pa ona ima puno razumijevanja za mene. Zajednička crta su nam putovanja. Žanrovski se razlikujemo, ali spajaju nas putovanja - kaže Milošević i poručuje mi da jedem zdravo te da se ne ženim mlad.