Ma, tko još misli da se skrivaju? Pala strastvena pusa između Maje Šuput i Savršenog Šime

Maja Šuput proslavila je 46. rođendan. Uz brojne kolege i prijatelje poseban gost bio je Šime Elez, u čijem je zagrljaju i zaplesala. Osmijesi im nisu silazili s lica, a pao je i strastveni poljubac. Inače, Maja je na rođendanskoj proslavi blistala u prozirnoj Dolce & Gabbana haljini i sandalama visokih potpetica, dok je Šime odabrao bijeli sako i crne hlače.

Veliko iznenađenje Maji je priredio i Sandi Cenov. U svojem stilu otpjevao joj je 'Pčelicu Maju', a pjevačica pritom nije skidala pogled sa 'Savršenog' Šime.

Nedavno joj je Šime, dok se družio s prijateljima u svom rodnom gradu i strastveno bodrio Hajduka u okršaju s Dinamom, uputio i vrlo zanimljivu čestitku.

- Kakva Franka! Majo, sretan ti rođendan! - poručio joj je u kvizu za 24sata.

Usto, nedavno su se zajedno pojavili i na dodjeli nagrade 'Bilanca uspjeha' koja je održana u kristalnoj dvorani hotela Kvarner u Opatiji kada su zabljesnuli osmijehom i stilom, izazvavši pravu pomamu fotografija. Također, ranije su podijelili i gotovo iste fotografije koktela na Žnjanu.

Inače, Maja i Šime su već tjednima glavna tema zbog nagađanja o mogućoj vezi koju nikada službeno nisu potvrdili. Podsjetimo, sredinom lipnja Maja je šokirala brojne pratitelje objavom da se u ožujku razvela od Nenada Tatarinova nakon šest godina braka, u kojem su dobili sina Blooma (4).

