Maja je na rođendanskoj proslavi zaplesala u naručju svoj posebnog gosta, bivšeg Gospodina Savršenog. Iako vezu nisu nikada službeno potvrdili, strastveni poljubac pokrenuo je nove špekulacije
Ma, tko još misli da se skrivaju? Pala strastvena pusa između Maje Šuput i Savršenog Šime
Maja Šuput proslavila je 46. rođendan. Uz brojne kolege i prijatelje poseban gost bio je Šime Elez, u čijem je zagrljaju i zaplesala. Osmijesi im nisu silazili s lica, a pao je i strastveni poljubac. Inače, Maja je na rođendanskoj proslavi blistala u prozirnoj Dolce & Gabbana haljini i sandalama visokih potpetica, dok je Šime odabrao bijeli sako i crne hlače.
Veliko iznenađenje Maji je priredio i Sandi Cenov. U svojem stilu otpjevao joj je 'Pčelicu Maju', a pjevačica pritom nije skidala pogled sa 'Savršenog' Šime.
Nedavno joj je Šime, dok se družio s prijateljima u svom rodnom gradu i strastveno bodrio Hajduka u okršaju s Dinamom, uputio i vrlo zanimljivu čestitku.
- Kakva Franka! Majo, sretan ti rođendan! - poručio joj je u kvizu za 24sata.
Usto, nedavno su se zajedno pojavili i na dodjeli nagrade 'Bilanca uspjeha' koja je održana u kristalnoj dvorani hotela Kvarner u Opatiji kada su zabljesnuli osmijehom i stilom, izazvavši pravu pomamu fotografija. Također, ranije su podijelili i gotovo iste fotografije koktela na Žnjanu.
Inače, Maja i Šime su već tjednima glavna tema zbog nagađanja o mogućoj vezi koju nikada službeno nisu potvrdili. Podsjetimo, sredinom lipnja Maja je šokirala brojne pratitelje objavom da se u ožujku razvela od Nenada Tatarinova nakon šest godina braka, u kojem su dobili sina Blooma (4).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+