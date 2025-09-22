Obavijesti

TO SE ČEKALO!

Ma, tko još misli da se skrivaju? Pala strastvena pusa između Maje Šuput i Savršenog Šime

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Ma, tko još misli da se skrivaju? Pala strastvena pusa između Maje Šuput i Savršenog Šime
Foto: Instagram

Maja je na rođendanskoj proslavi zaplesala u naručju svoj posebnog gosta, bivšeg Gospodina Savršenog. Iako vezu nisu nikada službeno potvrdili, strastveni poljubac pokrenuo je nove špekulacije

Maja Šuput proslavila je 46. rođendan. Uz brojne kolege i prijatelje poseban gost bio je Šime Elez, u čijem je zagrljaju i zaplesala. Osmijesi im nisu silazili s lica, a pao je i strastveni poljubac. Inače, Maja je na rođendanskoj proslavi blistala u prozirnoj Dolce & Gabbana haljini i sandalama visokih potpetica, dok je Šime odabrao bijeli sako i crne hlače.

FOTO Od slatke djevojčice do kraljice svadbi: Evo kako se kroz godine mijenjala Maja Šuput...

Veliko iznenađenje Maji je priredio i Sandi Cenov. U svojem stilu otpjevao joj je 'Pčelicu Maju', a pjevačica pritom nije skidala pogled sa 'Savršenog' Šime.

Foto: Instagram

Nedavno joj je Šime, dok se družio s prijateljima u svom rodnom gradu i strastveno bodrio Hajduka u okršaju s Dinamom, uputio i vrlo zanimljivu čestitku.

- Kakva Franka! Majo, sretan ti rođendan! - poručio joj je u kvizu za 24sata.

FOTO Sva Majina vruća izdanja: Ovako Šuputica izgleda kada se u 45. godini uvuče u tange...

Usto, nedavno su se zajedno pojavili i na dodjeli nagrade 'Bilanca uspjeha' koja je održana u kristalnoj dvorani hotela Kvarner u Opatiji kada su zabljesnuli osmijehom i stilom, izazvavši pravu pomamu fotografija. Također, ranije su podijelili i gotovo iste fotografije koktela na Žnjanu.

FOTO Sve ljubavi Maje Šuput

Inače, Maja i Šime su već tjednima glavna tema zbog nagađanja o mogućoj vezi koju nikada službeno nisu potvrdili. Podsjetimo, sredinom lipnja Maja je šokirala brojne pratitelje objavom da se u ožujku razvela od Nenada Tatarinova nakon šest godina braka, u kojem su dobili sina Blooma (4).  

Foto: Instagram

Maja Šuput (46) danas slavi rođendan! U velikoj galeriji pogledajte Majinu transformaciju u zadnjih 20-ak godina...
Ljubavni život Maje Šuput oduvijek je intrigirao javnost. Ona je u lipnju iznenadila objavom da se razvela od supruga Nenada Tatarinova, a prije braka s njim bila je u vezama s nekoliko muškaraca. U posljednje vrijeme povezuje je se sa Šimom Elezom s kojim je slavila i svoj rođendan...
Iza 'Gospodina Savršenog' je uzbudljivo ljeto, koje je mahom provodio s Majom Šuput koja sutra slavi rođendan

