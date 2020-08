Prije Makarske bila je u Novom Vinodolskom.Gu\u0161ta sa svojom obitelji te maksimalno koristi vrijeme nakon \u0161to su prolje\u0107e proveli zatvoreni u svojim domovima zbog pandemije korona virusa.

<p>Natjecateljica četvrte sezone reality showa 'Života na vagi'<strong> Marijana Džolić</strong> (43) zvana <strong>Maca</strong> ušla je u show s 125,9 kilograma, a na finalnom vaganju imala je 82,1 kilograma. Nedavno je priznala kako je sretna što je uspjela održati liniju nakon showa, ali govori kako još uvijek nije u potpunosti zadovoljna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mršavjeli su velikom brzinom</strong></p><p>Na Instagramu se javila videom i rekla kako je trenutačno u Makarskoj. Priznala je kako joj je teško odoljeti svim delicijama na odmoru i pokazala kako pije samo kavu i to bez šećera.</p><p>- Primijetila sam da se još uvijek nalazim među debljom civilizacijom i moram sada dobro stisnuti. Govorim to već godinu dana, ali sada stvarno moram stisnuti - rekla je Maca. Za kraj se našalila i pozvala sve da dođu ljetovati u Hrvatsku i trošiti novac ovdje.</p><p>Prije Makarske bila je u Novom Vinodolskom.Gušta sa svojom obitelji te maksimalno koristi vrijeme nakon što su proljeće proveli zatvoreni u svojim domovima zbog pandemije korona virusa.</p><p>Džolić se inače prebacila na zdravu prehranu, čega se pridržava. Tog se jelovnika uz nju pridržava i njezina obitelj. Nutricionisti u 'Životu na vagi' naučili su je kako planirati obroke i to joj puno znači.</p><p>- Kao što sam rekla i u zadnjoj emisiji, mislim da će mene, nas sve, to pratiti kroz cijeli život. Uvijek ćemo morati paziti na prehranu jer će nas naš apetit uvijek pratiti. Ali ja sam rekla, na staro se nikad više ne želim vratiti - ispričala je Maca za<a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3859152/maca-za-rtlhr-jako-sam-ponosna-na-sebe-unatoc-svemu-zadrzala-sam-kilazu-s-kojom-sam-izasla-iz-zivota-na-vagi/" target="_blank"> RTL</a>.</p><p> </p>