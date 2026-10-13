Mačak, malo si se ubucio! Leo DiCaprio na odmoru s 23 godine mlađom pokazao trbuščić...

Glumac Leonardo DiCaprio (51) privukao je pozornost fotografa na Havajima, gdje je snimljen bez majice na odmoru s djevojkom Vittorijom Ceretti (28). Slavni glumac uživao je u kupanju u Tihom oceanu i druženju s poznatim holivudskim imenima, među kojima su bili Tobey Maguire, Courteney Cox i Kate Hudson.

Bez kompleksa je pokazao obli trbuščić, koji ne smeta Vittoriji, inače manekenki. Opušteno su uživali u moru, suncu i kupanju. Njegov izgled još je jedanput potvrdio da holivudski zavodnik ne mari previše za stroge režime i teretanu nego radije uživa u opuštenom načinu života.

Foto: CLTN, NGRE, ROGA

Havaje su posljednjih nekoliko dana 'okupirale' mnoge holivudske zvijezde, a sve kako bi prisustvovali vjenčanju dizajnerice nakita Jennifer Meyer, bivše supruge glumca Tobeya Maguirea. Jennifer se udala za Geoffreya Ogunlesija, sina nigerijskog milijardera, odvjetnika i investicijskog bankara Adebaya Ogunlesija, a njezin bivši suprug Maguire vodio je svečani obred vjenčanja.