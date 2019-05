Mačak nosi mačkice: Grubnić u ženskoj pidžami od 8.000 kuna

Modni stilist Marko Grubnić (37) između pauza od plesnih trening uživa u slobodnom vremenu, a s obožavateljima je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa zagrebačke špice. Grubnić je pozirao u smeđim čizmama i bijelim hlačama, no pratitelje je posebno zaintrigirao gornji dio odjevne kombinacije.

Foto: Instagram

Stilist je 'isfurao' svilenu košulju, točnije žensku pidžamu s dezenom mačkica talijanskog brenda Dolce & Gabbana. Cijena gornjeg dijela pidžame iznosi 8000 kuna, dok se u kompletu pidžama može kupiti za vrtoglavih 17.000 kuna.

- Grrrrr, baš si prava mačkica - komentirali su obožavatelji.

Foto: Instagram

Grubnić je prošli tjedan, nakon petog dvoboja, ušao u polufinale showa 'Ples sa zvijezdama'. S mentoricom Elom prvo je otplesao cha cha cha, a zatim tango za kojeg je dobio četiri desetke od žirija. Zbog svega su ga prozvali doktorom tanga.

- Moj tata će biti sretan. Cijeli je život htio da budem doktor, a sada sam postao doktor tanga - rekao je, a kasnije se zahvalio i svima koji su glasali za njega.

Foto: screenshot/

- Hvala vam od srca na toj tituli. Da bi se došlo do ovog lijepog epiteta 'doktor tanga' trebalo je jako puno i predano raditi. Ja uvijek dajem 100% sebe i još malo više od toga. Rad me ne umara, naprotiv, jako me veseli. Radim puno i naporno sve ovo vrijeme, tako da sam jako ponosan na ovu titulu, ali i na činjenicu da sam uspješno otplesao već 10 emisija, izborio se skoro za svaku sljedeću... sve ovo je već više od očekivanog i više od pobjede - komentirao je Grubnić.