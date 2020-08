'Mačak spašen iz zagrebačke poplave moja je nova ljubav'

Posebna sezona ‘Farme’ Nove TV je pred nama, a vodi je Mia Kovačić. S natjecateljima snima u Dalmaciji i ne skriva koliko je zadovoljna poslom, morem i prirodom

<p>“Farma More i Maslina”, za razliku od dosadašnjih sezona, moderna je i luksuzna farma s tekućom vodom i suvremenom tehnologijom. Čini se da je farmerima ove sezone upala sjekira u med. Osim nove lokacije, Nova TV najavila je i brojne novitete, a već sedmu sezonu konstanta show je voditeljica - <strong>Mia Kovačić</strong>.</p><p><strong>Mislite li da će im takav luksuz olakšati boravak u kući i smanjiti tenzije među kandidatima? Ili će unatoč tome itekako imati izazova da ostanu unutra?</strong></p><p>Ova sezona će biti puna preokreta i zanimljivih farmera. Obično kada u ovakvom tipu showa produkcija nešto ‘pokloni’, na drugim mjestima ‘oduzme’, tako da treba biti pažljiv s ‘poklonima’. Uvijek su najizazovniji međuljudski odnosi, stoga ni ove sezone intrigantnih situacija neće nedostajati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Jeste li se i vi iznenadili što su im ipak malo olakšani uvjeti boravka u kući? I da vi smišljate uvjete “Farme”, kakve biste izazove priredili kandidatima?</strong></p><p>Svakako da sam bila iznenađena, pozitivno iznenađena. Nakon šest sezona ‘Farme’ kakvu smo znali, ove sezone gledateljima u domove donosimo jednu potpuno novu ‘Farmu’. Farma je prekrasna, a lokacija čarobna. No beneficije na Farmi uvijek dolaze uz izazove, a koji su to ove sezone - tek će se doznati. Svakako će biti zanimljivo.</p><p><strong>Da niste voditeljica, biste li se ikad okuražili i prijavili da vidite biste li izdržali?</strong></p><p>Izazovno je staviti svoj život na čekanje i živjeti takvu paralelnu avanturu. Svi ti odnosi su kao da igraš šah. Sve ovisi o tome koliko si dobar igrač i psiholog.</p><p><strong>Ima li straha od korone na snimanju? Ima li izazova s obzirom na ograničenja koja nam nameće pandemija u svakodnevnom životu?</strong></p><p>Zdravlje je na prvome mjestu, stoga se svi na snimanju striktno pridržavamo strogih pravila. Osjećam se sigurno i na tako lijepome mjestu poput ovoga gdje je farma, sve lakše pada.</p><p><strong>Je li vas uplašila korona? I kakvi ste? Disciplinirani, poštujete mjere… ili vam se dogodi trenutak nepažnje?</strong></p><p>Imam sreću da sam i tijekom stroge izolacije radila, tako da mi je sve nekako lakše prošlo. Moram priznati da ne želim sebe opterećivati ni brojkama ni negativnim aspektima novonastale svjetske situacije. Ne mogu ništa promijeniti, no odgovorno se ponašam i pazim na sve detalje. Higijena i red su mi i prije bili iznimno bitni, tako da mi se nije ništa u životu značajno promijenilo.</p><p><strong>Je li i ježić Miloš sad s vama?</strong></p><p>A neee. Miloš je doma u Zagrebu i uživa u miru. Danju ionako spava. Moja mama ga obiđe tako da mu ništa ne nedostaje. U šali kažem kako Miloš ima najbolju baku. Odnedavno se i družini Kovačića pridružio i mačak Spock. U stvari, beba, koju je moja sestra spasila iz zagrebačke poplave. I sad se oporavio i izrastao u pravoga malog lovca koji je kod roditelja na čuvanju. To je bila ljubav na prvi pogled, tako da će Spock ‘malo dulje’ biti kod ‘bake i dide’. </p><p><strong>Otkud uopće želja za ljubimcem ježićem?</strong></p><p>Oduvijek mi je ‘Ježeva kućica’ bila najdraža priča, a protagonist mi se činio hrabar, lukav, mudar i idealan za mog ljubimca. I ima sličan bioritam kao ja.</p><p><strong>Ide li Miloš u šetnju i može li se i ježića nečemu naučiti? </strong></p><p>Ježevi su izuzetno sposobni, spretni i vole rješavati zadatke i prepreke koje im se postave. Moj je baš kućni jež i ne izlazi. U vrtu postoji naš smeđi jež koji je nešto drukčiji od afričkoga pigmejastog ježa.</p><p><strong>Što na njega kažu susjedi, a što drugi ljubimci iz kvarta poput pasa, maca…? Je li Miloš ljubimac cijelog naselja?</strong></p><p>Svi koji znaju za Miloša uvijek donose crve jer mu je to najdraža poslastica. No kod njega je problematičan raspored jer je on ipak noćna životinja, tako da su druženja navečer kada se on probudi. </p><p><strong>Što ste sve posadili u svom vrtu? </strong></p><p>Oko kuće se nalazi vrt u kojem će se na jesen saditi biljke poput ruža, magnolija, crvenog javora i glicinije. Na balkonu držim začine i paprike raznih vrsta. U stanu imam velike kale, spider plant, zlatne puzavce, lipstick plant, kineski dolar i slične biljke. Briga oko biljaka je opuštajuća i ta energija zelenih bića je nešto najljepše što nas može okružiti.</p><p><strong>Zapravo i nije uobičajeno da netko tako mlad uživa u vrtu, biljkama. Što vas je privuklo? I što vas veseli?</strong></p><p>Sve. Naučiti nešto novo. Gledati kako nešto raste. Ma sve. To je takav zen.</p><p><strong>Dijelite li istu strast prema izlascima, druženjima, šopingu?</strong></p><p>Druženje, obitelj, prijatelji, putovanja, gastronomija. Sve mi je to strast.</p><p><strong>Volite li selo? Ili vam je kombinacija – život u gradu, odmor na selu – bliža, draža?</strong></p><p>Odrasla sam u gradu i to mi je posebna draž. No puno putujem i živim punim plućima u raznim scenarijima tako da još ne mogu zaključiti koji će scenarij biti u određenom periodu života.</p><p><strong>Biste li se sami snašli u seoskom životu? Ne mislim pritom na teške seoske poslove nego na okruženje, buđenje s pijetlovima...</strong></p><p>Danas kad smo jednim klikom povezani s cijelim svijetom, zapravo je opuštajuće živjeti okružen šumom ili prirodom općenito. Nekako mislim da nam svima treba vraćanje prirodi.</p><p><strong>Nova TV nedavno je proslavila 20. rođendan, a vi ste s njima već 14 godina. Čini li vam se puno? I što sve pamtite? Koje emisije, koja veselja?</strong></p><p>Ponekad mi se čini doista puno, a ponekad mislim da sam odradila tek početak i da me čeka toliko toga. Zapravo, još istražujem i pokušavam pronaći kako neki zadatak odraditi na svoj način, dati svoj potpis i naučiti sve što se naučiti može. Sve pamtim. I lica, i suradnike, i osmjehe, i gužvu, i ponekad paniku, i veselje kad odradiš posao. Doista sve. I svaka godina nešto donese; smirenost i zrelost prodube odnos prema poslu.</p><p><strong>Je li ikad bilo i suza tijekom svih tih godina?</strong></p><p>Samo radosnica. Stvarno volim sve što radim.</p><p><strong>Na istoj ste televiziji 14 godina, to upućuje na iznimnu lojalnost. Koliko vam je i privatno važna odanost? </strong></p><p>Usudila bih se konstatirati da sam najdugovječnije lice zabavnog programa na komercijalnim televizijama. Što je iznimno dostignuće i lijepo priznanje. Ja se ponašam uvijek i u poslovnom i privatnom životu isto. Lojalna sam i autentična, poštujem sve. Energiju koju ulažem, dobivam natrag i okružena sam genijalnom ekipom.</p><p><strong>Pamtite li ijedan dan da ste na posao išli namrgođeni? Da ste pomislili “Baš ne želim”?</strong></p><p>Televizijski posao je doista zanimljiv, ima malo rutine, puno kreative i još više izazova. A po prirodi sam pozitivac, tako da zaista ne mogu reći da mi je ikad teško palo ići na posao. Ni ne osjećam da mi je to sve posao. Sve što osjećam je velika zahvalnost. I zabava. I jedva čekam raditi.</p>