Macan i Tonka napustili show, a Tara i Dino rasturili su 'Think'

Počela je druga epizoda zabavnog showa 'Zvijezde pjevaju'. Na pozornicu prvi se popeo par koji je u prošlog emisiji imao najviše glasova, Borko Perić (38) i Jelena Radan (44). Izveli su pjesmu 'Nel Blu, Dipinto Di Blu', poznatiju kao 'Volare', čiji je autor Domenico Modugno.

- Nastavili ste vi opasno, a meni su rekli da sam preopasna. Sad ću biti šire ruke malo, a i s ovim nastupom nemam što... - rekla je Remi (39). Ostali članovi žirija su se složili da je nastup bio odličan, a Valentina Fijačko (42) im je dala i savjete. Za svoju izvedbu dobili su 32 boda od stručnog žirija.

Foto: HRt

Poslije najbolje ocijenjenih, zapjevali su Katarina Strahinić (26) i Pero Galić (49) koji su prošli put dobili najmanje bodova. Izveli su pjesmu Tine Turner 'Proud Mary'.

- Nisam presretna, ali ste mi toliko simpatični da ne želim da večeras budete najgori - rekla je Valentina. Osvojili su 22 boda, za dva više nego prošli put.

Foto: HRt

Treći po redu bili su Ella Dvornik (28) i Goran Bošković. Pjevali su pjesmu 'My baby just cares for me' autorice Nine Simone, dok je Ellin suprug Charles Pierce ponosno gledao iz publike.

- Vidjela sam da si uživala, a to je najvažnije. Dala si svoju osobnost. Kada daš dio sebe tada se dogodi ova čarolija koja se dogodila - rekla je Danijela Martinović (47). Prikupili su ukupno 30 bodova.

Foto: HRt

Tara Thaller (21) i Dino Jelusić (26) sljedeći su stali na pozornicu i zapjevali pjesmu 'Think' Arethe Franklin.

- Mene ovo podsjetilo na moju 'Otvor ženo kapiju' - nasmijao je Škoro publiku, dok je Danijela imala samo riječi hvale i njihov nastup opisala fantastičnim. Da su apsolutno oduševili žiri dokazuje i činjenica da su osvojili 35 bodova.

Foto: HRt

Krešimir Macan i Antonia Matković Šerić prošli put su osvojili svega 21 bod, a u drugoj epizodi showa pjevali su pjesmu Borisa Dvornika 'Laku noć Luigi, laku noć Bepina'.

- Krešimire, da je samo do tebe, stari moj, oprosti, ali... Antonia kad ti dođeš onda sve ima smisla - nagrdila je Remi pjevački par. Ostali članovi su se složili da se nisu pokazali baš u najboljem svjetlu pa su im dodijelili 23 boda.

Foto: HRt

Poslije njih nastupili su 'lovac' Krešimir Sučević Međeral i Ivana Kindl s pjesmom 'Soul Man' Blues Brothersa.

- Meni je drago da ste vi zabavili moju nesuđenu kumu Danijelu. Krešo, silno si napredovao od zadnjeg puta - pohvalio ga je Škoro. Ivana i Krešimir su osvojili 30 bodova, što je za osam više nego prošli put.

Foto: HRT

Pjesmu 'Fly Me To The Moon' Franka Sinatre otpjevali su Frano Ridjan i Žanamari Lalić.

- Imala sam veća očekivanja. Možda je odabir pjesme krivi - rekla je Valentina, a Škoro je pohvalio Ridjanove folklorske sposobnosti. Ipak, osvojili su svega 20 bodova i zasjeli na dno tablice.

Foto: HRT

Posljednji su na binu stali su Bojan Jambrošić (33) i Amerikanka Ashley Colburn i otpjevali pjesmu 'Ain't No Mountain High Enough' Marvina Gaye i Tammi Terrell.

- Ovaj nastup je bio sve samo ne dosadan. Sve je to bilo jako dobro. Svakako napredak od prošlog puta - rekla je Remi, a pjevački par osvojio je 28 bodova.