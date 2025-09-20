Machine Gun Kelly iskreno o odnosu s Megan Fox i njihovoj kćeri: ‘Svi kažu da sliči na...’

Unatoč turbulentnom prekidu zaruka, glazbenik Machine Gun Kelly i glumica Megan Fox pronašli su novu vrstu sklada u zajedničkom roditeljstvu svoje kćeri Sage Blade. U nedavnom emotivnom istupu, MGK je otkrio detalje o njihovom odnosu nakon prekida, značenju imena njihove kćeri te pohvalio Fox kao "fenomenalnu majku", potvrđujući da je njihova veza, iako transformirana, i dalje duboko povezana.

Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Gostujući u popularnoj emisiji "The Jennifer Hudson Show", 35-godišnji glazbenik, pravim imenom Colson Baker, s neskrivenim je divljenjem govorio o svojoj bivšoj zaručnici. "Ona je najbolji partner s kojim sam mogao imati dijete", izjavio je, naglasivši kako je Megan "fenomenalna mama". Njihova svakodnevica sada je ispunjena slatkim roditeljskim debatama. "Stalno se prepiremo oko toga na koga sliči. Prošli mjesec je bila ista ja, a sada je potpuno ista ona. Mijenja se, znate?", podijelio je s publikom.

Jedan od najzanimljivijih trenutaka intervjua bio je kada je MGK objasnio duboko značenje imena njihove kćeri, rođene u ožujku ove godine. Ime Saga Blade nije slučajan odabir, već odraz njihovog kompliciranog puta do roditeljstva.

Foto: Instagram/Megan Fox

"Moji preci i obitelj su iz Norveške, a postoji norveška božica po imenu Saga, što znači 'epska priča'", objasnio je. "Nazvali smo je Saga jer je put da je donesemo na ovaj svijet, kroz sve uspone i padove, uistinu bio epska priča o ljubavi, boli i mnogo magije."

Ovo priznanje baca novo svjetlo na njihovu vezu, koju su obilježili strastveni trenuci, ali i teški izazovi, uključujući i bolan gubitak trudnoće koji je Megan Fox opisala u svojoj knjizi poezije "Pretty Boys Are Poisonous" 2023. godine.

Zanimljivo, obožavatelji su se prisjetili intervjua za GQ iz 2021. godine, gdje je par raspravljao o srednjim imenima. MGK je tada otkrio da nema srednje ime, a Megan je u šali predložila nekoliko opcija, uključujući "Blade". Glazbenik je tada potvrdio da bi upravo to ime odabrao za sebe, a sada ga je, četiri godine kasnije, dao svojoj kćeri.

Foto: Instagram/Megan Fox

Veza Megan Fox i Machine Gun Kellyja od samog je početka pod povećalom javnosti. Upoznali su se 2020. na snimanju filma "Midnight in the Switchgrass" i ubrzo započeli romansu koju su često opisivali kao susret "blizanačkih plamenova". Zaruke su objavili u siječnju 2022., no njihov je odnos bio isprepleten javnim usponima i padovima.

U studenom 2024. godine, Megan je iznenadila javnost objavom trudnoće, no sreću je pratila i sjena neizvjesnosti. U ožujku 2024., u podcastu "Call Her Daddy", glumica je potvrdila da su ona i MGK u jednom trenutku prekinuli zaruke, ne želeći detaljnije govoriti o statusu svoje veze. Unatoč prekidu, rođenje kćeri u ožujku 2025. ponovno ih je zbližilo na novoj razini. Izvori bliski paru navode da, iako ne žive zajedno, imaju namjeru "mirno i zajednički odgajati svoju djevojčicu" te da je MGK bio prisutan u rađaonici.

Foto: OConnor/AFF-USA.com/PRESS ASSOCI

Dolaskom Sage Blade, njihova obitelj postala je još veća. Za Megan Fox (39) ovo je četvrto dijete. Iz braka s glumcem Brianom Austinom Greenom ima tri sina: Nou (12), Bodhija (11) i Journeyja (9). Machine Gun Kelly također ima iskustva s roditeljstvom; otac je 16-godišnje kćeri Casie, koju je dobio u vezi s Emmom Cannon.

Tijekom gostovanja kod Jennifer Hudson, MGK se našalio i na račun svoje starije kćeri. Nedavno joj je za 16. rođendan kupio automobil, no postoji jedan problem – ni on ni Casie nemaju vozačku dozvolu. "Svaki dan samo sjedi u autu na prilazu i sluša glazbu", rekao je kroz smijeh, dodavši kako ga policija stalno zaustavlja zbog vožnje bez dozvole.

Iako njihova romantična priča nije imala sretan kraj iz bajke, Megan Fox i Machine Gun Kelly pišu novo poglavlje – ono o predanom roditeljstvu. Njihova "epska priča" se nastavlja, a u središtu je sada malena Saga, simbol njihove ljubavi koja je nadvladala bol i pronašla novi, trajniji oblik.