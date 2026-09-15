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Macklemore: Maknuli su me s turneje Eda Sheerana jer sam podržao Palestinu na koncertu

Piše Zrinka Medak Radić,
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Macklemore: Maknuli su me s turneje Eda Sheerana jer sam podržao Palestinu na koncertu
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Foto: Profimedia
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Američki je reper na pozornici u New Jerseyju izrekao propalestinske poruke, a njegovi nastupi potaknuli su oštru reakciju

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Američki reper Macklemore maknut je s ostatka turneje Eda Sheerana nakon što je na pozornici u New Jerseyju izrekao propalestinske poruke. Macklemore je izazvao kontroverzu kada je publici poručio kako je glavni razlog dolaska na turneju prilika da na velikim stadionima izgovori dvije riječi. 

​- Slobodna Palestina! Želim da te riječi budu glasne i jasne, kako bi ljudi sve do Gaze i Zapadne obale znali da nismo zaboravili na njih - poručio je.

REUTERS
REUTERS | Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Tijekom protestne pjesme "Hind's Hall", nazvane u čast šestogodišnje palestinske djevojčice, na ekranima su prikazane snimke razaranja u Gazi. Iduće večeri ponovio je podršku i obratio se židovskim članovima publike, pojašnjavajući da kritika Izraela "ni na koji način nije kritika vas".

Njegovi nastupi potaknuli su oštru reakciju. Grupa StopAntisemitism optužila ga je za širenje "antiizraelske propagande", a njihovu objavu podijelila je i pjevačica Pink. Izraelsko-američko vijeće pokrenulo je peticiju tražeći njegovo uklanjanje, tvrdeći da koncert nije "politički skup". Ubrzo je uslijedila i službena potvrda. Promotor turneje, Messina Touring Group, izjavio je za Rolling Stone da su ih dvorane obavijestile kako neće dopustiti nastup s Macklemoreom, što bi dovelo do otkazivanja cijele turneje.

Macklemore je na Instagramu naveo da je ključnu ulogu odigrao Robert Kraft, milijarder i vlasnik stadiona Gillette. Prema reperu, Kraft je okupio druge vlasnike stadiona i postavio Sheeranu ultimatum: ili će Macklemore otići s turneje, ili će mu biti zabranjeni nastupi u njihovim dvoranama.

"Žrtve su palestinski narod. Muškarci, žene i djeca koji su ubijeni, izgladnjivani, raseljeni i prisiljeni živjeti kroz nezamislivo nasilje", napisao je. Dodao je kako razumije da je Sheeran, njegov prijatelj trinaest godina, bio u "s*ebanoj poziciji", ali da prijateljstvo ne može promijeniti njegovu odgovornost da govori istinu.

Svoju poruku zaključio je prkosnom izjavom: "Ako su me te riječi koštale pozornice, a istovremeno vratile razgovor na Palestinu, onda je ovo bila najuspješnija turneja na kojoj sam ikad bio."

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