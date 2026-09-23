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S NJIMA BIO I DI CAPRIO

Macron odlikovao Martina Scorsesea i Roberta De Nira

Piše 24sata,
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Macron odlikovao Martina Scorsesea i Roberta De Nira
Foto: imageSPACE
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Emmanuel Macron je orden Višeg časnika Legije časti dodijelio redatelju Martinu Scorseseu, A Roberta De Nira je odlikovao ordenom časnika Legije časti

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Francuski predsjednik Emmanuel Macron je, u utorak navečer u New Yorku, odlikovao dvojicu velikana američke kinematografije, Martina Scorsesea (83) i Roberta De Nira (83) za njihovu 'predanost filmu i njegovom očuvanju', izvijestio je AFP.

Macron je orden Višeg časnika Legije časti dodijelio redatelju Martinu Scorseseu koji je desetljećima radio na obnavljanju svjetske kinematografske baštine i podršci za nezavisna kina.

Robert De Niro receives Rome's top honor
Foto: YARA NARDI/REUTERS

Također, Macron je glumca Roberta De Nira, koji je sa Scorseseom surađivao u snimanju 10 većih filmova, uključujući filmove "Taksist" i "Dobri momci", odlikovao ordenom časnika Legije časti zbog 'njegove predanosti filmskom obrazovanju i neovisnom audiovizualnom stvaralaštvu'.

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Foto: imageSPACE

Francuski predsjednik, koji je u New York doputovao kako bi sudjelovao u radu Opće skupštine Ujedinjenih naroda, ranije je, 7. rujna na jugu Francuske, organizirao samit "Lumiere", događaj koji je za cilj imao pružiti podršku filmskoj industriji, koja se suočava s prijetnjama umjetne inteligencije i platforma za streaming.

Ovaj samit predstavlja 'globalnu raspravu koja nam je svima potrebna', napisao je Martin Scorsese prije sastanka.

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