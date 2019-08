Macronova 25 godina starija žena oporavlja se od operacije

Prva dama Francuske, supruga predsjednika Emanuela Macrona (41,) Brigitte (66) često je bila u centru medija kako zbog razlike od 25 godina između nje i supruga, tako i zbog svog izgleda, koju je javnost često kritizirala.

Foto: Philippe Wojazer/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Izgleda kako su Brigitte počeli smetati takvi komentari, stoga je, kako prenose francuski mediji, odlučila otići pod nož i napravi izmjene u svom izgledu.

Bivša profesorica se navodno operirala u jednoj američkoj klinici u Parizu, u kojoj su se mnoge zvijezde i podvrgnule estetskim operacijama.

Foto: Benoit Tessier/REUTERS

Kako su je fotoreporteri uhvatili, Brigitte je otišla na konzultacije pred operaciju 16. srpnja i dan kasnije otišla na operaciju, koja je trajala tri sata.

- Operacija je protekla bez problema, a bivša nastavnica izašla je iz bolnice iste večeri - javljaju francuski mediji. Detalji što je prva dama sređivala još uvijek nisu poznati, kao ni cijena zahvata, ali se šuška da se ona dobro oporavlja, te da je vrijeme provela u rezidenciji u Versaillesu, pa potom otputovala na jug, kako bi se pridružila suprugu.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Francuska prva dama Brigitte Macron u početku je oklijevala oko udaje za 25 godina mlađeg Emmanuela Macrona jer se bojala da će on htjeti djecu. Kad su se upoznali njemu je bilo samo 15, a njoj 39. Ljubav joj je izjavio nakon svega nekoliko mjeseci poznanstva. Umirovljena profesorica u vrijeme započinjanja afere s Macronom bila je u braku i imala je troje djece.

Suprotno njenim očekivanjima, afera je prerasla u ozbiljnu vezu. Svojoj bliskoj prijateljici Pascale Borudel Brigitte tada je rekla kako je prestara za taj brak.

Foto: VINCENT KESSLER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Jedan dan je došla do mene i rekla mi 'Emmanuel želi da se vjenčamo'. Rekla sam joj da tu ne vidim prepreku, a ona mi je onda rekla 'Da, ali ne shvaćaš koliko on godina ima, a koliko imam ja? Možda će on htjeti djecu, prisjeća se Pascale koja joj je potom rekla da ako je s mlađahnim Macronom sretna neka izabere sreću.

Brigitte i Emmanuel vjenčali su se tek 2007. godine, nakon što se Brigitte službeno razvela od svog prvog supruga. Njena najmlađa kći Tiphaine Auzière (35) u dokumentarcu je rekla da je imala devet godina kad je doznala za majčinu aferu.