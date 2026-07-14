Obavijesti

Show

Komentari 2
ŽELE SAMO MAMINO

Maddox i Zahara i preko novina su se odrekli prezimena svog slavnog oca Brada Pitta

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 1 min
Maddox i Zahara i preko novina su se odrekli prezimena svog slavnog oca Brada Pitta
Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Madoxx i Zahara u lokalnim novinama su po četiri puta objavili da žele promijeniti prezime. Ukoliko nitko ne bude imao prigovora na zahtjev, uskoro će i službeno nositi samo mamino prezime Jolie

Admiral

Djeca Angeline Jolie i Brada Pitta, Zahara i Maddox, objavili su oglase u novinama kao sljedeći korak u službenom uklanjanju očevog prezimena. Sudski dokumenti koje je objavio Page Six pokazuju kako je Zahara (21) četiri tjedna uzastopno u listu Los Angeles Daily Journal objavila svoj zahtjev za promjenu prezimena. Prema dokumentima, obavijest je objavljena 16., 23. i 30. lipnja te 7. srpnja te u njima poziva sve koji se protive promjeni prezimena da prije završnog ročišta podnesu pisani prigovor.  Zahara sada ima zakazano sudsko ročište 28. rujna, na kojem će sudac odlučiti o njezinu zahtjevu. Ako nitko ne uloži prigovor, sudac može odobriti promjenu. 

POSJET BIJELOJ KUĆI Angelina u izlasku s najstarijim sinom: Brad je na njega fizički nasrnuo kad je branio majku...
Angelina u izlasku s najstarijim sinom: Brad je na njega fizički nasrnuo kad je branio majku...

I Maddoxov zahtjev objavljen je u istom listu, također četiri puta, par dana prije sestrinog. Objavljivanje zahtjeva u novinama zakonski je propisan uvjet u Kaliforniji za službenu promjenu imena ili prezimena, no djeca su e već ranije prestala služiti prezimenom Pitt. Kada je diplomirala na koledžu Spelman u svibnju, Zahara je tražila da ju predstave kao Zaharu Marley Jolie, umjesto Zahara Jolie-Pitt.

VESELA DRUŽINA Mamina kopija: Shiloh više ne sliči na oca, sad je ista Angie
Mamina kopija: Shiloh više ne sliči na oca, sad je ista Angie

Brad Pitt i Angelina Jolie vjenčali su se 2014. godine u Francuskoj nakon gotovo deset godina veze, no glumac je već 2005. podnio zahtjev za posvojenje Maddoxa i Zahare koje je glumica posvojila prije no što se par upoznao. Paxa je Jolie posvojila 2007. iz sirotišta u Vijetnamu, no pošto tamošnji zakon ne dopušta posvojenje nevjenčanim parovima, Pitt ga je posvojio početkom 2008. u SAD-u. Shiloh, Knox i Vivienne su njihova zajednička djeca, no i oni su odustali od korištenja očevog prezimena. 

Foto: Jean-Paul Pelissier/Reuters/PIXSELL

Kako pišu strani mediji, Shiloh je na svoj 18. rođendan prije dvije godine pokrenula zahtjev za promjenu prezimena. Vivienne se predstavila smao majčinim prezimenom u mjuziklu u kojem je nastupala, a i Pax se u javnosti uglavnom koristi samo prezimenom Jolie.  Jolie je 2016. podnijela zahtjev za razvod koji je okončan 2024. nakon godina sporova oko skrbništva, vinarije u Francuskoj i Angelininih tvrdnji da je Pitt bio nasilan prema glumici i djeci, za što nikada nije službeno optužen.

SVUGDJE S MAMOM 'Supermama': Angelina režira novi film i čuva šestero djece
'Supermama': Angelina režira novi film i čuva šestero djece

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Nives u tangama pokazala osunčanu guzu i brojne tetovaže
PODIŽE TEMPERATURU

FOTO Nives u tangama pokazala osunčanu guzu i brojne tetovaže

Nives Celzijus uživa u ljetu, sunčanju i kupanju, a njeni pratitelji uživaju u novim fotkama koje je objavila na Instagramu...
Davor Meštrović poljubio Pinčić uživo u 'Dobro jutro, Hrvatska'
IZNENADIO SVE

Davor Meštrović poljubio Pinčić uživo u 'Dobro jutro, Hrvatska'

Dok su s gostima razgovarali o folkloru, narodnim običajima i skupinama koje su tijekom godina gostovale u emisiji, Meštrović se prisjetio neobičnog pozdrava koji je upoznao zahvaljujući Maorima
Ljubo Jurčić stigao kod Tije u Los Angeles: 'Pozdrav prof. Ljubi!'
OBITELJSKA IDILA

Ljubo Jurčić stigao kod Tije u Los Angeles: 'Pozdrav prof. Ljubi!'

Tia Jurčić pokazala je pratiteljima na društvenim mrežama zajedničke fotografije s očuhom Ljubom Jurčićem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026