Maddox i Zahara i preko novina su se odrekli prezimena svog slavnog oca Brada Pitta

Djeca Angeline Jolie i Brada Pitta, Zahara i Maddox, objavili su oglase u novinama kao sljedeći korak u službenom uklanjanju očevog prezimena. Sudski dokumenti koje je objavio Page Six pokazuju kako je Zahara (21) četiri tjedna uzastopno u listu Los Angeles Daily Journal objavila svoj zahtjev za promjenu prezimena. Prema dokumentima, obavijest je objavljena 16., 23. i 30. lipnja te 7. srpnja te u njima poziva sve koji se protive promjeni prezimena da prije završnog ročišta podnesu pisani prigovor. Zahara sada ima zakazano sudsko ročište 28. rujna, na kojem će sudac odlučiti o njezinu zahtjevu. Ako nitko ne uloži prigovor, sudac može odobriti promjenu.

I Maddoxov zahtjev objavljen je u istom listu, također četiri puta, par dana prije sestrinog. Objavljivanje zahtjeva u novinama zakonski je propisan uvjet u Kaliforniji za službenu promjenu imena ili prezimena, no djeca su e već ranije prestala služiti prezimenom Pitt. Kada je diplomirala na koledžu Spelman u svibnju, Zahara je tražila da ju predstave kao Zaharu Marley Jolie, umjesto Zahara Jolie-Pitt.

Brad Pitt i Angelina Jolie vjenčali su se 2014. godine u Francuskoj nakon gotovo deset godina veze, no glumac je već 2005. podnio zahtjev za posvojenje Maddoxa i Zahare koje je glumica posvojila prije no što se par upoznao. Paxa je Jolie posvojila 2007. iz sirotišta u Vijetnamu, no pošto tamošnji zakon ne dopušta posvojenje nevjenčanim parovima, Pitt ga je posvojio početkom 2008. u SAD-u. Shiloh, Knox i Vivienne su njihova zajednička djeca, no i oni su odustali od korištenja očevog prezimena.

Foto: Jean-Paul Pelissier/Reuters/PIXSELL

Kako pišu strani mediji, Shiloh je na svoj 18. rođendan prije dvije godine pokrenula zahtjev za promjenu prezimena. Vivienne se predstavila smao majčinim prezimenom u mjuziklu u kojem je nastupala, a i Pax se u javnosti uglavnom koristi samo prezimenom Jolie. Jolie je 2016. podnijela zahtjev za razvod koji je okončan 2024. nakon godina sporova oko skrbništva, vinarije u Francuskoj i Angelininih tvrdnji da je Pitt bio nasilan prema glumici i djeci, za što nikada nije službeno optužen.