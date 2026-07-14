Madoxx i Zahara u lokalnim novinama su po četiri puta objavili da žele promijeniti prezime. Ukoliko nitko ne bude imao prigovora na zahtjev, uskoro će i službeno nositi samo mamino prezime Jolie
Maddox i Zahara i preko novina su se odrekli prezimena svog slavnog oca Brada Pitta
Djeca Angeline Jolie i Brada Pitta, Zahara i Maddox, objavili su oglase u novinama kao sljedeći korak u službenom uklanjanju očevog prezimena. Sudski dokumenti koje je objavio Page Six pokazuju kako je Zahara (21) četiri tjedna uzastopno u listu Los Angeles Daily Journal objavila svoj zahtjev za promjenu prezimena. Prema dokumentima, obavijest je objavljena 16., 23. i 30. lipnja te 7. srpnja te u njima poziva sve koji se protive promjeni prezimena da prije završnog ročišta podnesu pisani prigovor. Zahara sada ima zakazano sudsko ročište 28. rujna, na kojem će sudac odlučiti o njezinu zahtjevu. Ako nitko ne uloži prigovor, sudac može odobriti promjenu.
I Maddoxov zahtjev objavljen je u istom listu, također četiri puta, par dana prije sestrinog. Objavljivanje zahtjeva u novinama zakonski je propisan uvjet u Kaliforniji za službenu promjenu imena ili prezimena, no djeca su e već ranije prestala služiti prezimenom Pitt. Kada je diplomirala na koledžu Spelman u svibnju, Zahara je tražila da ju predstave kao Zaharu Marley Jolie, umjesto Zahara Jolie-Pitt.
Brad Pitt i Angelina Jolie vjenčali su se 2014. godine u Francuskoj nakon gotovo deset godina veze, no glumac je već 2005. podnio zahtjev za posvojenje Maddoxa i Zahare koje je glumica posvojila prije no što se par upoznao. Paxa je Jolie posvojila 2007. iz sirotišta u Vijetnamu, no pošto tamošnji zakon ne dopušta posvojenje nevjenčanim parovima, Pitt ga je posvojio početkom 2008. u SAD-u. Shiloh, Knox i Vivienne su njihova zajednička djeca, no i oni su odustali od korištenja očevog prezimena.
Kako pišu strani mediji, Shiloh je na svoj 18. rođendan prije dvije godine pokrenula zahtjev za promjenu prezimena. Vivienne se predstavila smao majčinim prezimenom u mjuziklu u kojem je nastupala, a i Pax se u javnosti uglavnom koristi samo prezimenom Jolie. Jolie je 2016. podnijela zahtjev za razvod koji je okončan 2024. nakon godina sporova oko skrbništva, vinarije u Francuskoj i Angelininih tvrdnji da je Pitt bio nasilan prema glumici i djeci, za što nikada nije službeno optužen.
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