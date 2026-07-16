Madonna je u spornom spotu palila križeve i ljubila 'sveca', a ovo su njeni najveći skandali

Madonna, kraljica popa, nastupit će na poluvremenu finala Svjetskog nogometnog prvenstva, a karijeru je izgradila na glazbenim hitovima i konstantnom pomicanju granica. No, svoj su doprinos njenoj popularnosti dali i brojni skandali koji su je učinili kulturnom ikonom i pravom majstoricom provokacije.

Jedan od temelja njezina umjetničkog izričaja jest spajanje religijske ikonografije sa seksualnošću, što je redovito izazivalo bijes konzervativnih krugova.

Spot za 'Like a Prayer' iz 1989. izazvao je globalnu osudu zbog gorućih križeva i poljupca s crnim svecem. Vatikan je osudio spot, a vjerske skupine pozvale na bojkot, što je rezultiralo otkazivanjem sponzorstva s Pepsijem. Papa Ivan Pavao II. potom je pozvao na bojkot njezine turneje 'Blond Ambition', nazivajući je 'jednim od najsotonskijih showova'.

Sličnu je kontroverzu ponovila 2006. na turneji 'Confessions', gdje je tijekom izvedbe 'Live to Tell' bila 'razapeta' na zrcalnom križu, noseći krunu od trnja, što je ponovno izazvalo osude vjerskih vođa.

Osim religijskih tema, Madonna je neprestano testirala granice prihvatljivog u pogledu seksualnosti, koristeći provokaciju kao sredstvo izražavanja.

Sve je počelo 1984. na MTV VMA, gdje je izvela 'Like a Virgin' u vjenčanici i valjala se po pozornici. Šest godina kasnije, spot za 'Justify My Love' bio je toliko eksplicitan da ga je MTV zabranio. Madonna je zabranu iskoristila i objavila ga kao prvi video-singl, koji je postao komercijalni uspjeh.

Foto: YouTube

Vrhunac je dosegnula 1992. objavom knjige 'Sex' s eksplicitnim fotografijama. Iako kritizirana, postala je bestseler. Godine 2003. ponovno je šokirala javnost kada je na MTV pozornici poljubila Britney Spears i Christinu Aguileru, stvorivši jedan od najpamtljivijih trenutaka pop kulture.

Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija

Iako je Eurosong poznat kao apolitičan događaj, Madonna je iskoristila nastup 2019. u Tel Avivu kako bi poslala političku poruku.

Nakon što je odbila pozive na bojkot natjecanja zbog izraelsko-palestinskog sukoba, tijekom izvedbe pjesme 'Future' dvoje njezinih plesača okrenulo je leđa publici, otkrivajući izraelsku i palestinsku zastavu. Potom su se zagrlili, a nastup je završio porukom 'Wake Up'. Europska radiodifuzijska unija naknadno je objavila da taj dio nastupa nije bio odobren, ističući da je Madonna bila upozorena na nepolitičku prirodu događaja. Potez je izazvao podijeljene reakcije: jedni su je hvalili zbog hrabrosti, a drugi kritizirali zbog pojednostavljivanja složenog političkog sukoba.

*uz korištenje AI-ja

