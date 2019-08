Madonna se rasteže: 'Kako si ti tako fleksibilna sa 60 godina?'

Nedavno joj je izišao novi album nazvan 'Madame X', a vjerojatno je dobrim dijelom i zbog te činjenice pop diva Madonna (60) u zadnjih dva mjeseca neprestano u medijima.

Pjevačica marljivo vježba za svoje nastupe u sklopu turneje Madame X i to s tolikom lakoćom da istovremeno ima vremena pogledati novosti na mobitelu. Na svom Instagram profilu objavila je video koji je u kratkom roku skupio gotovo 800.000 pregleda.

- 'Madame X' priprema se za dan - napisala je Madonna u opis objavljenog videa.

- Kako možeš biti tako fleksibilna u 61. godini? - komentirao je navedeni video jedan od njezinih obožavatelja.

Turneja za koju se pjevačica priprema počet će u New Yorku 12. rujna.



Dok je sam album izazvao podijeljene reakcije kod publike i kritike, Madonna je u jednom od mnogobrojnih intervjua progovorila o počecima svoje karijere. Za britanski Guardian pjevačica je priznala da su ju na početku karijere praktički svi tražili seks u zamjenu za uslugu. Napredak u karijeri za mnoge je izgledao upravo tako, a o razočaravajućem stanju u glazbenoj industriji otvoreno je govorila.



- Ni sama ne znam koliko mi je muškaraca reklo 'u redu, ako mi po**šiš' ili 'napravit ću to ako spavaš sa mnom'. Jako puno. Seks je kao valuta - ispričala je i dodala kako joj je ustvari žao što žene u glazbi ne govore češće o zlostavljanju, kojeg nažalost ima na svakom koraku.

Prije dva mjeseca Madonna je priznala da je ozloglašeni Harvey Weinstein (67) i s njom prešao granicu dobrog ukusa i to dok su snimali dokumentarac Truth or Dare 1991. Već u to vrijeme, tvrdi, znala je kako operira zloglasni Weinstein s djevojkama, kao i činjenicu da je oženjen muškarac.