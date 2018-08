Madonna za rođendansku feštu imala uvjet: Bez njenih hitova

Iako je za svoj 60. rođendan pozirala kao prava diva s krunom na kojoj je pisalo 'kraljica' Madonna, pjevačica je uoči proslave donijela neobičnu odluku. Naime na zabavi koju je imala u svoju čast u Maroku, potpuno je zabranila da se puštaju njezine pjesme.

Ne samo da tu večer Madonna nije uzela mikrofon u ruke, već se na zabavi njenog rođendana ni iz daljine nisu mogli čuti zvuci njenih hitova 'Vogue', 'Papa Don’t Preach', čak ni 'Like A Prayer'.

Umjesto toga je zatražila da tu večer svira tradicionalna berberska glazba na ulici u Marrakechu, što je platila 10.000 funti (oko 82.000 kuna), a rođendansku je proslavu imala na imanju Vanesse Branson (59). Riječ je o sestri engleskog investitora i autora Richarda Bransona (69), vlasnice škotskog otoka Eilean Shona i suvlasnice hotela El Fenn u Marrakechu.

Slavljenica se pobrinula da svi gosti dobiju lokalne tradicionalne nošnje u kojima su bili ostatak večeri.

- Svirala je marokanska glazba a uzvanici su bili odjeveni kao Beduini - rekao je jedan od uzvanika. Dodao je kako su svi očekivali da će glazbenica zapjeva, ali se to nije dogodilo.

Čak je prisutne zamolila da ju ni ne traže da pjeva. Zabava je navodno izgledala kao velika marokanska fešta, a pjevačica se opustila uz alkohol. Ipak, netko od prisutnih je komentirao kako je 'Madonna prava dama i vrlo umjerena u svemu'.

- Ona pije, ali nikad previše, taman toliko da se zabavi, a ostane trijezna - ispričao je jedan od gostiju.

Pjevačica je zamolila osoblje i goste da ostave mobitele tako da može uživati u miru i zabavljati se bez da razmišlja hoće li neki trenutak s privatne zabave osvanuti na nečijem profilu društvene mreže.

Kroz svoju je dugu karijeru Madonna 'odradila' deset turneja i prodala 300 milijuna primjeraka album,a što ju je lansiralo na mjesto najprodavanije izvođačice svih vremena.

Pjevačica koja je u New York došla 1977. nadajući se karijeri modela, proslavila se s pjesmom 'Holliday' koja je brzo nakon izlaska 1984. postala hit diljem SAD-a. To je Madonni godinu dana kasnije osiguralo i prvu rasprodanu turneju po SAD-u, 'Like a Virgin'.

Svoj je treći studijski album objavila 1986. nakon čega je uslijedila produkcija čak pet hit singlova, među kojima i pjesma 'Papa Don’t Preach' o tinejdžerskoj trudnoći.

S tom je pjesmom Madonna najavila svoj 'revolucionarn'' stil, a takva je njena karijera i ostala.

Tri godine kasnije, 1989., Madonna izdaje pjesmu 'Like A Prayer', koja također izaziva kontroverze, pogotovo nakon što je pušten spot s križem koji izgara u plamenu.

Glazbenica je ponovno digla prašinu kad je 2003. na dodijeli 'MTV Video Music' nagrada na pozornici u usta poljubila kolegice Britney Spears (36) i Christinu Aguileru (37).

Svoj je 50. rođendan obilježila novim albumom 'Hard Candy' 2008. a odmah nakon i svjetskom turnejom 'Sticky And Sweet'. Na turneju 'Rebel Heart' kreće 2015. a 2017. Forbes njezino bogatstvo procjenjuje na 454 milijuna funti.