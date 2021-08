Madonna Louise Veronica Ciccone rođena je 16. kolovoza 1958. u Bay Cityju u Michiganu. Njezin otac Silvio 'Tony' Ciccone sin je talijanskih imigranata, dok je njezina majka Madonna Fortin porijeklom Kanađanka. Prema nedavnim istraživanjima, Madonna je u rodu s Gwen Stefani, Markom Wahlbergom i Celine Dion.

Madonna je treće od šestero djece, te je odrasla u strogom katoličkom okruženju koje je jako utjecalo na njezin kasniji umjetnički rad. Njezina je majka preminula od raka dojke dok je Madonna imala samo pet godina. Madonnin otac tada je oženio kućnu pomoćnicu, s kojom se ona loše slagala.

U školi je imala odlične ocjene, bila je navijačica i bavila se plesom a njezin je kvocijent inteligencije navodno čak 140. Međutim, nije završila fakultet jer se nakon dvije godine studiranja odselila u New York kako bi se posvetila plesnoj karijeri. U New Yorku je teško spajala kraj s krajem i jedno vrijeme je prodavala krafne u 'Dunkin Donuts'. Navodno je ondje dobila otkaz jer je poprskala kupca želeom. Radila je različite neobične poslove, poput konobarenja u ruskoj čajani i poziranja za aktove.

Krajem 70-tih zaljubila se u spoj plesa i pjevanja, te se pridružila bendu 'Breakfast Club'. 1981. okušala se u solo karijeri i sa svojim prvim hitom 'Everybody' zasjela je na vrh glazbenih ljestvica. 1983. izdaje svoj prvi album 'Madonna' s popularnim hitovima 'Holiday' i 'Lucky Star'.

80-tih je Madonna samo nizala uspjehe. Osim što je bila pjevačka zvijezda, postala je i modna ikona. Njezin prepoznatljivi imidž osmislio je stilist i dizajner nakita Maripol, a sastojao se od čipkanih topića, suknji preko kapri hlača, čarapa s mrežom, nakita s raspelom, narukvica i izbijeljene kose.

1985. okušala se u glumi i debitirala u filmu 'Desperately Seeking Susan'. Iste godine krenula je na prvu turneju 'The Virgin Tour' a čak 17 njezinih pjesama za redom bile su broj 1 na Billboardovoj glazbenoj ljestvici.

Te godine udala se za glumca Seana Penna, s kojim je glumila u filmu 'Shangay Surprise'. Od tada je glumila u još nekoliko popularnih filmova, među kojima su 'Dick Tracy' i 'Who's That Girl'. Izdala je i četiri megauspješna albuma: 'True Blue', 'Who's that Girl', 'You Can Dance' i 'Like a Prayer'.

Uz Madonninu se karijeru vežu brojne kontroverze, a prva od njih bio je njezin nastup na MTV-jevoj dodjeli nagrada kada je izvela hit 'Like a Prayer' u bijeloj vjenčanici uz sugestivni ples. 1989. je papa Ivan Pavao II. pozvao njezine fanove da bojkotiraju Madonnine koncerte u Italiji zbog kontroverznog spota za pjesmu 'Like a Prayer' u kojem je palila križeve.

Devedesetih je nastavila nizati hitove a za ulogu u filmu 'Evita' osvojila je Zlatni Globus. Snimila je i dokumentarac, objavila knjigu 'Sex' i osvojila mnogobrojne prestižne nagrade.

Madonna je postala majka 1996. godine, kada je s ljubavnikom i osobnim trenerom, Carlosom Leonom dobila kćer Lourdes Mariju Ciccone Leon. 2000. udala se za britanskog redatelja Guya Ritchieja i iste godine rodila njihovog sina Rocca Johna Ritchieja. Roccov krsni kum je poznati glazbenik Sting. Madonna i Ritchie rastali su se 2008.

Madonna je sljedbenica kabale (židovskog mističnog učenja) od 2004. godine kada se posvetila drevnoj židovskoj tradiciji.

Uoči svog 50. rođendana 2008. godine, Madonna se suočila s više izazova u svom osobnom životu. Tada se borila protiv optužbi da je zaobišla tradicionalne zakone Malavija kako bi vratila kući svog tek usvojenog sina Davida Bandu, kojeg je odgajala od 2006. Kritičari su optužili Madonnu da je iskoristila svoje veliko bogatstvo za ubrzavanje procesa posvojenja.

Ubrzo je odlučila ponovno posvojiti dijete s Malavija te je u lipnju 2009., nakon još jedne pravne bitke, dobila skrbništvo nad Mercy James.

U veljači 2017. Madonna je objavila da je posvojila četverogodišnje blizanke, Estere i Stelle, iz Malavija, objavivši fotografiju s djevojčicama na svom Instagram profilu.

Madonna tvrdi da ostaje u formi zahvaljujući strogoj vegetarijanskoj prehrani i predanosti svakodnevnom vježbanju. Čak i nakon ulaska u sedmo desetljeće ne planira usporiti, te je izjavila kako će se povući sa scene tek kad joj ponestane kreativnih ideja.