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ZALJUBLJENI TRUDEAU

MAGA otvorila paljbu: Bivši kanadski premijer skakuće u najavi novog singla Katy Perry

Piše 24sata,
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MAGA otvorila paljbu: Bivši kanadski premijer skakuće u najavi novog singla Katy Perry
Foto: TikTok
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Katy Perry je na društvenim mrežama objavila najavu svog novog singla 'Watch it Burn', a u video isječku se na trenutak pojavljuje i bivši kanadski premijer Justin Trudeau, što je pokrenulo lavinu komentara

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Katy Perry je na društvenim mrežama objavila najavu svog novog singla 'Watch it Burn', a u video isječku se pojavljuje i bivši kanadski premijer Justin Trudeau

Foto: TikTok

- Drevni tekstovi kažu da ako skakućete uz ovu pjesmu, pratit će vas 1000 godina sreće - napisala je Perry uz objavu. Samo na trenutak, Trudeau se u pozadini vidi kako skakuće i pleše, no i taj trenutak je bio dovoljan da se internetski komentatori obruše na njega, posebno članovi pokreta MAGA, jer se tijekom svog premijerskog mandata često sukobljavao s Donaldom Trumpom.

@katyperry

ancient texts say that if you hop to this song you will get 1,000 years of good luck

♬ Watch It Burn - Katy Perry

- Katy Perry odjevena je kao ogromno malo dijete dok Justin Trudeau skakuće uokolo kao klaun. Čisto susramlje - napisala je autorica Jebra Faushay, prenosi Yahoo. Na društvenim mrežama kritičari pišu da izgleda kao klaun i uhoda. Jedna Kanađanka je pak napisala kako joj je drago vidjeti Trudeaua istinski sretnog, a druga da imaju najboljeg (bivšeg) premijera. 

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