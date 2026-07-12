MAGA otvorila paljbu: Bivši kanadski premijer skakuće u najavi novog singla Katy Perry

Katy Perry je na društvenim mrežama objavila najavu svog novog singla 'Watch it Burn', a u video isječku se pojavljuje i bivši kanadski premijer Justin Trudeau.

Foto: TikTok

- Drevni tekstovi kažu da ako skakućete uz ovu pjesmu, pratit će vas 1000 godina sreće - napisala je Perry uz objavu. Samo na trenutak, Trudeau se u pozadini vidi kako skakuće i pleše, no i taj trenutak je bio dovoljan da se internetski komentatori obruše na njega, posebno članovi pokreta MAGA, jer se tijekom svog premijerskog mandata često sukobljavao s Donaldom Trumpom.

@katyperry ancient texts say that if you hop to this song you will get 1,000 years of good luck ♬ Watch It Burn - Katy Perry

- Katy Perry odjevena je kao ogromno malo dijete dok Justin Trudeau skakuće uokolo kao klaun. Čisto susramlje - napisala je autorica Jebra Faushay, prenosi Yahoo. Na društvenim mrežama kritičari pišu da izgleda kao klaun i uhoda. Jedna Kanađanka je pak napisala kako joj je drago vidjeti Trudeaua istinski sretnog, a druga da imaju najboljeg (bivšeg) premijera.