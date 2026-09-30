Magla bend prvi put nastupa u Hrvatskoj: 'Ostvarenje snova'

Magla bend 16. listopada stiže u Arenu Zagreb, gdje će održati svoj prvi koncert u Hrvatskoj, a ujedno i najveći u dosadašnjoj karijeri. Ususret velikom danu frontmen Vladan Savić družio se u utorak s medijima i otkrio da mu sve još djeluje nestvarno. Za bend koji postoji gotovo 20 godina zagrebački koncert predstavlja krunu zajedničkog rada i glazbenog puta tijekom kojeg su njihove pjesme osvojile publiku diljem regije.

„Jedva čekamo zapjevati u zagrebačkoj Areni, pripreme traju i trajat će do izlaska na stage, kako bi sve bilo savršeno. Bit će to zasigurno dobar show, stvarno dajemo sve od sebe i pripremamo pravu večer hitova i emocija”, poručio je Savić. Povezanost s Hrvatskom prati ih od samih početaka. Ime benda inspirirano je pjesmom „Magla” Josipe Lisac, prema kojoj imaju izrazito poštovanje, pa prvi zagrebački koncert za njih ima i posebno značenje. Bila bi im izuzetna čast kada bi im se Josipa pridružila na pozornici i s njima podijelila taj važan trenutak.

„Sam naziv koji smo odabrali prema pjesmi Josipe Lisac ‘Magla’ vodio je u Zagreb i evo, stigli smo u najbolje vrijeme”, istaknuo je. Publiku očekuju hitovi „Čini mi se”, „Da Bog da”, „Samo se noćas pojavi”, „Da li bi me volela” i „Suze slane”, a među pjesmama koje će obilježiti ovu večer je i najnovija „Krive drine”, koja je već osvojila slušatelje. U njoj je Vladan pretočio dio vlastitog života i sve ono što nije mogao izgovoriti, a upravo je tu iskrenost publika prepoznala.

Foto: PROMO

„Sve moje pjesme na neki način opisuju određene dijelove mog života i otuda ta emocija i energija u interpretaciji. Publika vjeruje i prihvaća sve to jer je zaista iskreno i iz srca. Te pjesme ja živim. Konkretno, ‘Krive drine’ je nešto o čemu nisam uspijevao govoriti, ali sam odlučio to otpjevati”, rekao je. Nove pjesme i najveći hitovi spojit će se na koncertu koji dolazi nakon dva desetljeća rada benda. Savić smatra da upravo sada mogu na pravi način doživjeti i iznijeti uspjeh koji ih prati.

„Sve se dogodilo u pravo vrijeme, da se dogodilo samo dvije godine ranije, nisam siguran bih li sve ovo znao iznijeti na pravi način”, istaknuo je. Koliko im ovaj koncert znači, pokazale su i Vladanove suze tijekom druženja s medijima. Uzbuđenje zbog nastupa dodatni je motiv cijelom bendu da do posljednjeg trenutka radi na svakom detalju kako bi sve bilo na razini kakvu publika zaslužuje. O njihovoj popularnosti svjedoči i niz koncerata u beogradskom Sava centru, gdje su upravo najavili deveti koncert.

Pozvao je sve koji su ih pratili kroz ovih 20 godina, kao i one koji su ih tek otkrili, da im se 16. listopada pridruže u Areni Zagreb i budu dio večeri koja za Magla bend znači ostvarenje velikog sna.