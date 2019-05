Mahali zastavama Palestine: 'Odlučujemo o kazni za Island'

Izveli su jednu od najupečatljivijih pjesama sinoćnjeg Eurosonga, a onda, tijekom glasovanja, izazvali skandal kad su usred Tel Aviva razvili dvije palestinske zastave. Gestu techno-punk trija Hatari, predstavnika Islanda, publika u Expo centru dočekala je zvižducima, a predstavnici Eurosonga u noći na nedjelju najavili moguće sankcije.

- Raspravljat ćemo o ovome. Eurosong nije politički događaj i to što su Islanđani učinili kosi se s našim pravilima. Kakve će biti posljedice za njih? O tome će uskoro odlučiti vodstvo manifestacije, priopćili su iz Eurosonga.

Islandsko mahanje, za Izraelce izrazito nepoćudnim oznakama, nije se svidjelo čak ni nekim Palestincima pa je tako njihov pokret BDS (Boycott, Divestment, Sanctions), koji promovira razne oblike bojkota Izraela zbog "okupacije palestinskih teritorija", grupi Hatari poručio da su "prešli crtu".

- Odbijamo takvu gestu, to mahanje zastavama. Pravu solidarnost s nama izrazili bi da su otkazali svoj nastup u Izraelu, kažu u BDS-u.

Palestinian civil society overwhelmingly rejects fig-leaf gestures of solidarity from international artists crossing our peaceful picket line #Hatari #BoycottEurovision2019 #ESC2019 #Eurovision2019 #esf19 #EurovisionSongContest #DareToDreamTogether #DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/IP5MaTfQrQ