Vjenčanje godine, ono Hane Huljić (31) i Petra Graše (45), predviđeno je se za samo nekoliko dana, u subotu 19. veljače. Ususret toj ceremoniji o kojoj se naveliko priča, podsjetit ćemo vas sljedećih dana na neka velika i popularna vjenčanja naših poznatih lica, koja su mnogi dobro upamtili. Čak i oni koji nisu bili sudionici.

Vjenčanje koje se planiralo u tajnosti obilježilo je 2019. godinu, a to je svakako svadba Maje Šuput (42) i Nenada Tatarinova. Par je vjenčanje držao u strogoj tajnosti do zadnjeg trena, no obožavatelji su uspjeli otkriti da će se održati u vili Meneghetti, u Balama.

Maja je tih dana 'nestala s Instagrama', što je odmah zaintrigiralo njezinu vojsku pratitelja, a Nenad je tvrdio da je na putu. Ipak, dan nakon što su osvanule fotografije priprema, u idiličnim Balama vjenčali su se Maja i Nenad.

Par je u vezi tada bio gotovo dvije godine, a sve je počelo kad je pjevačica prvi put odsjela u šibenskom hotelskom resortu. Nenad, tadašnji menadžer hotela, osobno je dočekao Maju kao VIP gošću i tako je planula ljubav. Zaručili su se 2018., a Nenad je prestao raditi u hotelu te nastavio putovati s Majom po svijetu.

Maju je do oltara dovela njezina majka Danica, a prije nego što su mladenci stali pred matičarkom, zapjevala je operna pjevačica Martina Tomčić (44). Nakon što je matičar pitao pjevačicu uzima li Nenada za svog supruga, Maja je glasno viknula 'da'.

Nakon ceremonije par se fotografirao u romantičnom klinču i poljupcu, nakon kojeg je Maja počela veselo poskakivati uz uzvik 'udala sam se!'.

Vjenčanicu je dizajnirao Majin dobri prijatelj i stilist Marko Grubnić (40), a mladenci su zaplesali prvi ples uz pjesmu 'Love Me Like You Do' Ellie Goulding. Nenad je na sebi imao tamno odijelo s bijelom košuljom i leptir mašnom, a uz glavnu vjenčanicu, Maja se za dodatne ceremonije presvukla još dva puta.

- Odsad me zovite gospođa Tatarinov - ponosno je cijeloga dana vikala Maja prijateljima i gostima. Iako je vjenčanje planirala odraditi u tajnosti, ipak nije uspjela zadržati najljepši dan samo za sebe, pa je s vjernim pratiteljima podijelila snimke i fotografije.

Mladenci su se s gostima zabavljali cijelu noć, a posebno ih je oduševila torta na tri kata i kubanke koje su na sebi imale inicijale mladenaca.