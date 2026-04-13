Maja i Šime zvijezde su i u Aziji: Pjevačica podijelila prizore koji su iznenadili mnoge fanove...

Maja Šuput i Šime Elez proteklih su dana ponovno putovali po Europi. Ovoga puta otišli su u Madrid, a ranije su razgledavali Pariz te uživali u čarima Italije. Njihova 'kemija' dogodila se na snimanju spota za Majinu pjesmu 'Nisam ja za male stvari', u kojem je glumio 'Gospodin Savršeni' iz prošle sezone ovog RTL-ovog showa.

Maja ga je tada nahvalila te rekla kako mu je snimanje spota bilo 'jednostavno prirodno'.

- Prvo, on iznimno voli kameru i voli biti na kameri, to je evidentno i nema problem s pokazivanjem - ispričala je tada za IN Magazin. Šime je tada također rekao kako mu je uživao to raditi.

- Najgore od svega, nisam trebao puno glumiti. Meni je toliko bio gušt biti dio toga i uživjeti se u tu ulogu da stvarno nisam imao osjećaj da išta izvodim na silu ni da mi je bilo koji dio spota teško snimiti. Mislim, pola spota sam u kupaćem, ljudi, odrastao sam na moru - rekao je tada.

Maja je u nedjelju objavila i kako se njihov spot gleda ne samo u Hrvatskoj i regiji, već i na drugom kontinentu! Podijelila je Instagram Story na kojem se vidi kako se spot za pjesmu 'Nisam ja za male stvari' vrti i na jednom televizijskom programu u Vijetnamu!

- I ovo je moguće - napisala je Maja uz objavu.