Maja izvela Šimu i ekipu u kino na privatnu projekciju, evo što su zajedno gledali uz kokice...

Pjevačica uživa punim plućima. Kada ne zabavlja mase glasom s bine, putuje i druži se s obitelji i prijateljima. Ova grupa najbližih prijatelja odvela se u luksuznu Gold Class dvoranu u CineStar Arena IMAX kinu, gdje je organizirana privatna projekcija novog filma o Štrumpfovima. Šimi i njoj društvo je pravio stilist i prijatelj Marko Grubnić s ekipom. Guštali su u mega naslonjačima, kokicama i čaši vina dok je Maja po prvi put u miru slušala svoj glas u ulozi legendarne Štrumpfete.



- Pozvala sam ekipu na privatnu projekciju novih Štrumpfova da konačno u miru poslušam kako moj glas zvuči u liku legendarne Štrumpfete - napisala je Maja, uz napomenu da je i Grubnić posudio glas liku Licku. Oduševljena Maja je zaključila: 'Pa može li bolje???'

Ova sinkronizacija nije jedini projekt u koji je Maja posljednjih mjeseci bila uključena. Svestrana pjevačica, koja je poznata i kao televizijska voditeljica i sutkinja u showu 'Supertalent', čini se da uživa u svakom novom izazovu. O svom odnosu Maja i Šime šute, no gdje god da pođe, Šime je prati kao sjenka ili se barem tako čini.



Nije prošlo dugo, a objava je privukla brojne reakcije. Dok su obožavatelji komentirali glamuroznu atmosferu s puno emotikona srca i vatre, nije manjkalo ni onih koji su imali nešto drugačije mišljenje. 'A što reći?! Sodoma i Gomora!', napisao je jedan pratitelj, dok se službeni profil Blitz Hrvatska, organizator projekcije, pohvalio: 'Bilo nam je zadovoljstvo!'

