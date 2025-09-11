Obavijesti

KAD MAJA POSUDI GLAS...

Maja izvela Šimu i ekipu u kino na privatnu projekciju, evo što su zajedno gledali uz kokice...

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: Instagram

Maja Šuput podijelila je na Instagramu fotografije s privatnog druženja i pokazala tko su joj najbliži prijatelji. Izvela ih je u CineStar, u luksuznu dvoranu Gold Class

Maja Šuput pohvalila se na Instagramu kako je, između ostalih, na privatnu projekciju u kino odvela 'Gospodina Savršenog' Šimu Eleza. 

Foto: Instagram


Pjevačica uživa punim plućima. Kada ne zabavlja mase glasom s bine, putuje i druži se s obitelji i prijateljima. Ova grupa najbližih prijatelja odvela se u luksuznu Gold Class dvoranu u CineStar Arena IMAX kinu, gdje je organizirana privatna projekcija novog filma o Štrumpfovima. Šimi i njoj društvo je pravio stilist i prijatelj Marko Grubnić s ekipom. Guštali su u mega naslonjačima, kokicama i čaši vina dok je Maja po prvi put u miru slušala svoj glas u ulozi legendarne Štrumpfete.

- Pozvala sam ekipu na privatnu projekciju novih Štrumpfova da konačno u miru poslušam kako moj glas zvuči u liku legendarne Štrumpfete - napisala je Maja, uz napomenu da je i Grubnić posudio glas liku Licku. Oduševljena Maja je zaključila: 'Pa može li bolje???'

Foto: Instagram


Ova sinkronizacija nije jedini projekt u koji je Maja posljednjih mjeseci bila uključena. Svestrana pjevačica, koja je poznata i kao televizijska voditeljica i sutkinja u showu 'Supertalent', čini se da uživa u svakom novom izazovu. O svom odnosu Maja i Šime šute, no gdje god da pođe, Šime je prati kao sjenka ili se barem tako čini.

Nije prošlo dugo, a objava je privukla brojne reakcije. Dok su obožavatelji komentirali glamuroznu atmosferu s puno emotikona srca i vatre, nije manjkalo ni onih koji su imali nešto drugačije mišljenje. 'A što reći?! Sodoma i Gomora!', napisao je jedan pratitelj, dok se službeni profil Blitz Hrvatska, organizator projekcije, pohvalio: 'Bilo nam je zadovoljstvo!'

Foto: Instagram

