Maja Jurina je najveća obožavateljica: 'I svoje dijete sam nazvala po Doris Dragović!'

Ona obožava pjevačicu Doris Dragović. I to traje godinama. Toliko ju voli i poštuje da je svojoj kćerki nakon rođenja dala ime Doris. Drugo ime za njezinu kćer jednostavno nije dolazilo u obzir, ma koliko se suprug možda u tom trenutku trudio. A kako nam je odala, suprug je saznao da je ona njihovoj djevojčici dala ime po pjevačici tek kada je došao u bolnicu u posjet. Maja Jurina (45) koja živi na Krku na prvi koncert od Doris otišla je davne 1994.godine, i od tada prati gotovo svaki njezin koncert. Gdje god je pjevačica imala koncert. I to traje i dan danas. Sve se to kroz godine pretvorilo i u pravo, iskreno prijateljstvo, pa i međusobno posjećivanje.

-Zaljubila sam se u njezine pjesme. Djeca zapravo najviše slušaju one pjesme koje se slušaju u kući. Tako sam i ja kao dijete došla u doticaj s njezinom glazbom i pjesmom. Ne mogu niti dan danas to sebi objasniti zašto sam se toliko zainteresirala, ali ona je nekako mene “začarala”. Svojom pojavom, duhovitošću, pozitivom, izgledom, glazbom, mudrošću....I znala sam već sa 12 godina da, ako ikada u svom životu budem rodila kćer, zvat će se Doris - otvoreno je ispričala Maja. Njezina kći Doris danas ima 19 godina. I kako nam je odala, Doris i Doris su velike i iskrene prijateljice. Nema veće sreće za mamu Maju.

- Na koliko koncerata od Doris sam do sada bila, jednostavno ne znam Nisam n ikada zbrajala. Jednostavno sam išla. Vodilo me moje srce i pjesma. Najdraži njezin koncert mi je možda ovaj drugi koncert koji je imala u Areni Zagreb prošle godine. Ali zaista su svi njezini koncerti nevjerojatno nabijeni emocijama, odličnom vibrom i iskrenom pričom, a da ne pričam o vrhunskim pjesmama.

Njezinom šoferu Želimiru kojeg također dobro poznajem uvijek kažem da svaki puta mislim da ne mogu više voljeti pjevačicu od ovog što ju sada volim. I onda se i sama iznenadim jer svaki puta kada završi njezin koncert dođem joj i kažem da ju još malo više volim-rekla je.

Poznatu pjevačicu upoznala je kada je imala 19 godina i kada je Doris gostovala na Krku. Maja je jednostavno ranije “nažicala” jednu gospođu koja je poznavala Doris da je nekako spoji s njom. Da joj dođe bliže. Tada je s omiljenom zvijezdom napravila i intervju za školski list.

- To je bilo 1999. godine kada smo se baš upoznale zvanično i od tada sam još više krenula odlaziti na njezine koncerte. Naravno kada god sam mogla. Sada intenzivnije idem na koncerte ali ne mogu reći da sam na svakom jer imam posao i brojne druge obaveze. Ali na koji god mogu odem. Daljina je za mene nepoznati pojam jer sam odlazila na njezine koncerte i kod mađarske granice pa do Dubrovnika. I cijelu Hrvatsku sam zapravo upoznala zahvaljujući njoj-kroz smijeh je priznala Maja. Suprugu je priznala je, ispočetka sve to skupa bilo pomalo čudno. Posebno mu je bilo čudno kada je zatrudnjela s njihovom djevojčicom i kada su raspravljali o imenu za nju.

- Naravno da sam morala pitati i njega koji je imao neke svoje ideje za ime. Sve sam ja to uzela u obzir i rekla mu da je sve to divno i krasno i da ga poštujem. Ali kada sam ju rodila i kada su me u rađaoni pitali kako će se zvati moja curica,kao kao “iz topa” rekla sam Doris. Muž je drugi dan došao u posjet pa sam mu je dala u naručje rekavši neka upozna svoju malu Doris-otvoreno je kazala žena. Ali ime mu se odmah dopalo, priznala je, iako mu je bilo neobično kako je Maja toliko “zaluđena” pjevačicom. A kada ju je njezin suprug konačno upoznao prije manje od deset godina, shvatio je zašto.

- Rekao mi je otvoreno da mu je sada jasno zašto jako volim Doris. Jer pjevačicu tko god upozna, ona ostavi neizbrisiv trag za cijeli život. Doris se mora voljeti iz više razloga. Divna je osoba, pravi prijatelj, odličan savjetnik i puna je dobrih šala ali je izuzetno mudra..., i i svatko tko ju imalo upozna ne mora mu se dalje objašnjavati. Mi smo sada prijateljice jer ona zna mojeg muža i dijete, i ja znam njezinog muža. Mi smo već postali obiteljski prijatelji. Pjevala je Doris u Krku 10. kolovoza i bila je par dana baš kod mene-odala je Maja. Zahvalna je, kazala je, što ima tako jedinstvenu i poznatu prijateljicu. Sve što su zajednički proživjele do sada, najveći fan pjevačice svrstala je to u prave anegdote i avanture koje se ne zaboravljaju. Posebice zato što je, prema Majinim riječima, pjevačica izuzetno humoristična i pozitivna osoba koja jednostavno sjaji izvana i iznutra.

- Njezine pjesme volim zaista sve, ali obožavam pjesmu “Ni riči”. To mi je “wow pjesma”. I volim inače pjevati. E sad, je li me lijepo čuti, to je drugi “par cipela”. Nisam nikada zapjevala s njom na pozornici ali moj suprug jeste jer svira u gradskoj glazbi. Slušala ih je ona prošlo ljeto kada je bila kod nas, i onda ih je pozvala prošle godine kada je imala koncert u Rijeci, da budu njezini gosti. Bilo je veličanstveno - priznala jed Maja koja je, možemo slobodno reći, zaslužna što joj i suprug nastupa s njezinom omiljenom zvijezdom. I ovo ljeto su joj također bili gosti u Krku.

- Muž je došao na binu s Doris prije nego ja koja sam ih i upoznala. Eto, tako je to. Inače se bavim turizmom. Imam jedan mali kamp i apartmane pa je posla napretek. Kada mi dođe dosta svega pjevačica mi je prava duhovna obnova. Čim odem na njezin koncert moje “baterije” se napune do kraja-priznala je. Ima i tetovažu na kojoj piše Doris. Ali, tetovaža je ipak rezervirana za kćer Doris, kako je iskreno rekla.

- Tetovaža se odnosi prvenstveno na moju kćer Doris koja se ne bi tako zvala da nije pjevačice, tako da....A moja Doris i pjevačica Doris obožavaju jedna drugu. Moja kći pjeva i već ovo ljeto počela je imati nastupe po određenim restoranima. Pjevačica je na to rekla da je moja Doris “povukla” na nju. A ja sam dodala da je logično da će “povući” na tetku-ispričala je Maja. Dalje kaže da je jako fascinantno što su samo dvije minute s pjevačicom dovoljne da ju svojim dosjetkama nasmije do suza, a s druge strane je, odaje Maja, izuzetno inteligentna i puno zna o svemu i svačemu. Životna je to škola.

- U minuti vas “dokrajči” svojom životnom mudrošću da me naježi od vrha nožnih prstiju do tjemena. U dvije minute možemo i jedno i drugo. I svaka joj je riječ na mjestu. U svakoj situaciji kaže točno ono što treba. Pjevačica je tu za mene i kada je riječ o brojnim savjetima. Primjerice, imala sam nekih zdravstvenih problema pa je ona bila tu za mene da utješi i da mi podršku. Teško je meni pričati o pjevačici. Treba se ustati kada se govori o njoj. Puno ljudi mi zna reći da sam dosadna više s tom Doris, ali oni to ne “kuže”. Nisam ja samo neki fan koji ide samo poslušati njezine pjesme na koncertu i onda poslije odem kući. S pjevačicom imam puno više od toga. Do toga smo došle da ju doslovce mogu nazvati u svakom trenutku, kada osjetim potrebu ili mi nešto treba. Mogu pričati s njom o čemu god treba. I to je to pravo prijateljstvo-otvoreno je ispričala. Pjevačica je otvorila koncert na Krku ovoga ljeta rekavši da je tu “kao doma”, jer na Krku ima svoju obitelj. A to su upravo Maja, suprug i “mala” Doris.

- Zaista mislim da bi svatko barem jedan njezin koncert trebao posjetiti i poslušati kako pjeva, razgovara s publikom i koliko je ta žena fascinantna na svim levelima. Ona nije samo osoba. Ona je cijela jedna institucija-smatra. Općenito Maja voli slušati glazbu i muzika joj svira “od jutra do sutra”. Osim Doris obožava i stranu glazbu poslušati i ima širok dijapazon glazbenog ukusa.

- Ali moram poslušati dnevno nekoliko pjesama od Doris. I to svaki dan. To je kao mantra. I u automobilu dok se vozim. A ako primjerice pjeva Doris, a ja se upravo parkirala ispred kuće, ostat ću do kraja pjesme. Dok i posljednji takt pjesme ne završi. Možda je nekima to čudno, ali meni je tako dan ljepši. Nikada nije takva žurba da se pjesma u automobilu ne završi do kraja. I uvijek ima pjesma koju sam možda puno puta poslušala, neki novi moment koji me iznova oduševi-rekla je na kraju Maja. I na svakom koncertu koji posjeti, kada ju pjevačica pogleda s pozornice, Maja je sretna. I jedva čeka neki novi koncert. Bilo gdje.