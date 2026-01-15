Obavijesti

Show

Komentari 0
UPOZNAJTE IH

Maja, Maša i Veselka traže svog 'Savršenog' u novoj sezoni...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Maja, Maša i Veselka traže svog 'Savršenog' u novoj sezoni...
9
Foto: rtl

Tri dame u potrazi za ljubavlju u novoj sezoni 'Gospodina Savršenog'. Maša iz Banja Luke traži odanog partnera, Maja iz Mostara vjeruje u kemiju, a Veselka s Durmitora spremna je za iskrene reakcije

Admiral

MAŠA (24), BANJA LUKA

Maša je visoka i elegantna 24-godišnjakinja koja vrlo brzo privuče vašu pozornost. Za sebe kaže da je uporna, ženstvena i iskrena, ali priznaje da može biti tvrdoglava i ponekad joj je teško reći - ne. Voli modu i brigu o sebi, a aktivna je i u humanitarnom radu te skrbi o životinjama.

Foto: rtl

U ljubavi traži pouzdanog partnera koji je beskrajno odan. Ne tolerira izdaju ili nepoštovanje. Vjeruje da je ljubav jača od svega, a privlače je muškarci koji dijele njezine ambicije i strast prema životu.

USKORO NA TV-U U 'Gospodina Savršenog' stiže bivša djevojka hrvatskog nogometnog reprezentativca
U 'Gospodina Savršenog' stiže bivša djevojka hrvatskog nogometnog reprezentativca

Maša sebe opisuje kao natjecateljski nastrojenu, ali preferira rješavati konflikte dostojanstveno i smireno, oslanjajući se na samopouzdanje i zrelost. U show ulazi spremna na nova iskustva i pronalazak partnera koji razmišlja slično kao ona.

MAJA (21), MOSTAR

Maja dolazi iz Mostara, odrasla je uz oca i s ponosom kaže da je tatina curica. Otkriva da se ne drži strogo starosne granice kod partnera - fokusirana je na osobnost. Iskrenost i povjerenje su joj prioriteti, a traži muškarca čija energija odgovara njezinoj. Privlače je muževni muškarci koji vode računa o sebi i održavaju zdrav stil života.

Foto: rtl

Vjeruje da su muškarci često previše uplašeni da joj priđu uživo pa joj se obraćaju putem društvenih mreža. No muškarac koji joj se usudi pristupiti, odmah dobiva dodatne bodove.

Kod muškaraca voli diskretan pristup - zavodljiv pogled ili osmijeh, a cilj joj je pronaći pravu ljubav i zato želi pobijediti u showu. Ako na prvom susretu ne osjeti kemiju sa Savršenim, spremna je dati šansu jer za nju karakter nadmašuje izgled.

NOVE TRI KANDIDATKINJE Ana, Iana i Katarina traže svog 'Savršenog' u novoj sezoni...
Ana, Iana i Katarina traže svog 'Savršenog' u novoj sezoni...

Prijatelji je opisuju kao posesivnu, ali i zaštitnički nastrojenu prema obitelji i prijateljima. Ne tolerira zlostavljanje - uvijek će se zauzeti za druge i ne boji se reći svoje mišljenje i ako bude zainteresirana za Gospodina Savršenog, sigurno će se otvoreno boriti za njegovu privrženost.

Foto: rtl

VESELKA (35), TREBINJE

Veselka ima 35 godina i dolazi iz Trebinja u Bosni i Hercegovini, a trenutačno živi na planini Durmitor u Crnoj Gori.

Foto: rtl

Odrasla je u bezbrižnom okruženju velike i skladne obitelji, postala je samostalna žena koja radi što želi i ne zanima je praćenje društvenih pravila. Nema neugodnih iskustava iz prijašnjih veza i kaže da su uglavnom završavale kada su se interesi i želje partnera počeli razilaziti. Vjeruje da jednom završena priča završava zauvijek.

TRAŽI LJUBAV 'Gospodin Savršeni' Karlo otkrio kakve cure voli: 'Ovo je važno'
'Gospodin Savršeni' Karlo otkrio kakve cure voli: 'Ovo je važno'

U showu kaže da će biti iskrena do kraja i da bi jedino mogla snažno reagirati na ljudsku glupost. Nije sigurna bi li se usudila poljubiti pred kamerama, ali ako do toga dođe, u šali kaže da je Gospodinu Savršenom spremna ponuditi - čelo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Ana Bekuta? Gađali su je grudama na nastupu u Čačku
PREKO TRNJA DO ZVIJEZDA

Tko je Ana Bekuta? Gađali su je grudama na nastupu u Čačku

Zvižduci, povici i buka pratili su koncert regionalne zvijezde u Čačku. Situacija je eskalirala kad je jedan od članova benda pogođen grudom u glavu, zbog čega je pjevačica zaustavila koncert
FOTO Mate Rimac pokazao novu djevojku, držali su se za ruke
ZAJEDNIČKI IZLAZAK

FOTO Mate Rimac pokazao novu djevojku, držali su se za ruke

U srijedu navečer u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održan je gala koncert "Glazbeni te zove!", a na njemu je uživao i Mate Rimac s novom djevojkom. Zagonetna dama stajala je uz Matu, a par nije skrivao naklonost držeći se za ruke.
FOTO Scena kao iz filma! Maja i princ Šime na bijelom konju
TELEVISA PRESENTA

FOTO Scena kao iz filma! Maja i princ Šime na bijelom konju

U Majinoj i Šiminoj avanturi s Balija uživat ćemo, čini se, još neko vrijeme, a sada su fanove 'počastili' novim fotografijama. Uživali su u jahanju na plaži i neodoljivo podsjetili na scenu iz sapunice ili filma

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026