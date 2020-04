Maja neprepoznatljiva: Muž mi kaže da se lik do mene upiškio

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Šuput se 'pohvalila': U mom braku je savršeno i sve štima

Dok traje pandemija korona virusa, većina vrijeme u izolaciji provodi pred malim ekranima, skrolajući po društvenim mrežama... A neki su došli na razne ideje koje su postale viralne. Mnogi su po Instagramu objavljivali stare fotografije, a upravo je jednu takvu od svog obožavatelja dobila i Maja Šuput Tatarinov (40).

Foto: Instagram

- Dakle, plačem od smijeha. Kažem svom mužu 'Pogledaj me, netko mi je poslao fotografiju od prije sto godina', a on kaže: 'A pogledaj frajera do tebe koji se malo upiškio' - napisala je Maja na fotografiju koju je sa svojim pratiteljima podijelila na Instagram storyju.

Na toj je fotografiji Maja vjerojatno još bila na početku svoje karijere, kada je 'furala' crnu kosu, a vidljivo je kako se još nije podvrgnula estetskim popravcima.

Foto: Mladost Kaštela

Šuput ova izolacija ne stvara probleme, jer je, čini se, aktivna i ne miruje niti dok mora biti zatvorena u kući. Nedavno je otvorila kućni ured kako bi obožavateljicama mogla dijeliti haljine, a ostatak vremena pravi specijalitete sa suprugom Nenadom (36). Također, Maja je odlaske u teretanu zamijenila vježbanjem kod kuće, a kupila je i sobni bicikl.

Foto: Instagram

Ponekad i ode u šetnju sa suprugom, a često se pohvale kako to rade odgovorno pa nose zaštitne maske i rukavice. Osim toga, svojim obožavateljima je pokazala i kako svoje šlapice 'Majushka' obavezno opere svako jutro prije nego što ih obuče.

Foto: Instagram

- Najbrže i najjednostavnije čišćenje šlapica - napisala je u opis fotografije te je u videu rekla: 'Ja svako jutro, prije nego obučem svoje šlapice, lijepo ih operem i dezinficiram. To je za jednu sekundu gotovo i opet su mi čiste i bez bakterija, spremne za nošenje'.

