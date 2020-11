Maja odigrala presudnu ulogu i iz showa je izbacila Vijoletu...

<p>Napeto vaganje kandidata se nastavilo, a sljedeća je na redu bila <strong>Vijoleta</strong>, koja je ispričala svoje doživljaje boravka u šumi. Nije bila sretna jer joj je bilo hladno, a i priznala je da joj je u izazovu nedostajao <strong>Edo</strong> jer bi je on smirio i motivirao u trenucima panike u adrenalinskom parku. Vijoleti je vaga pokazala 2,3 kg manje, što je za nju jako dobar rezultat pa zadovoljstvo nije krio ni trener. <strong>Marica</strong> je rekla da joj je u prirodi bilo super, ali nije bila zadovoljna međuljudskim odnosima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Mislila sam da će biti super da smo svatko za sebe, a to sad baš i nije super. Ne volim na takav način igrati - komentirala je Marica te dodala da ne želi pričati o kalkulacijama i tome za koga glasati.</p><p>- Bila sam takve volje da sam htjela popiti vodu i da sam u plusu pa da izađem vani - komentirala je Marica, a Edo je kazao kako se boji da se Marica počela previše fokusirati na takve stvari, a miče se od treninga.</p><p>Ona je izgubila 2,2 kilograma, što je po Edi bio pomalo razočaravajući rezultat.</p><p><strong>Ante</strong> je zaključio da je svima u showu želja ostati što duže, ali neki to čine kako bi osvojili novac, a drugi kako bi vratili život u svoje ruke. <strong>Sanja</strong> ga je pitala je li jeo više čobanca nego što je trebalo, a nakon Antinog priznanja da je imao cheat meal, Edo je bio poprilično razočaran.</p><p>- Imaš utrku koja traje 14 krugova i ti u 14. ili 13. krugu odlučiš da ćeš malo lakše trčati. Ili trčiš ful gas ili ne trčiš - kazao je Edo.</p><p>Ipak, njegov rezultat bio je fantastičan - izgubio je 4,7 kg. Nakon tog rezultata je priznao da je pojeo dvije porcije čobanca iako Edo nije vjerovao da je samo toliko pojeo.</p><p>I <strong>Dominik</strong> je rekao da je uživao u čobancu, ali nije htio priznati o kojem broju se radi. <strong>Petra</strong> je komentirala da je čula da je netko rekao da je pojeo sedam posudica čobanca, ali da ipak ne vjeruje da je to istina. Dominikova vaga pokazala je 1,9 kg, a uz kilogram prednosti koji je dobio u velikom izazovu Dodo je izgubio 2,9 kg.</p><p>Iako su ispod žute linije trebala biti samo tri najlošija rezultata, Dominik i Vijoleta su imali isti postotak tako da su se naposljetku oboje našli ispod žute linije, uz Maju i Maricu.</p><p>Marica je glasala za Dodu jer se s njim najmanje zbližila.<strong> Matej</strong> je glasao za Vijoletu jer smatra da ima krive motive zašto je u showu, tj. da nije ispravan motiv htjeti samo doći do finala, a i smatra da je dogovarala s drugima da se izbaci Dodo. Dominik je glasao za Vijoletu jer Maju i Maricu poštuje više nego nju a i trude se više od Vijolete. Ante je također svoj glas dao Vijoleti.</p><p>- Ovo je prvi put da mi nije bilo teško nekoga napisati. Mislim da ću moći prvi put mirno spavati s tim da sam nekoga napisao - komentirao je Ante.</p><p>Petra je glasala za Dominika iz ženske solidarnosti, baš kao i Vijoleta i Dominik. <strong>Maja </strong>je napisala Vijoletu jer smatra da bi je napisala na sljedećem vaganju, dok vjeruje da Dominik to ne bi napravio. Prema tome su Dominik i Vijoleta imali po četiri glasa pa je o konačno ishodu odlučivao njihov ukupni rezultat.</p><p>Dominik je u show došao sa 162,6 kg, a dosad je izgubio 39,2 kg, što je 24,1% tjelesne mase. Vijoleta je došla s 120,9 kg, a sada ima 95,7 kg, što je u postotku gubitak od 20,8% te je prema tome ona ta koja napušta show.</p><p>Vijoleta je prokomentirala da je htjela da žena konačno pobijedi u showu te da misli da je Maja sama sebi podmetnula kajlu jer bi imala više šanse za ostanak u showu da je ostala ona, a ne Dominik.</p><p>Dan nakon Vijoletinog ispadanja kandidatima dolaze treneri Maja i Edo, a kako više nema timova, dogovor je da Edo trenira dečke, a Maja djevojke. Kako neko vrijeme nisu trenirali s trenerima, kandidatima je povratak pod Majin i Edin režim bio poprilično zahtjevan.</p><p>Trenerica Maja posebno je pohvalila Petru, koja se iz temelja promijenila otkad je u showu, ne samo fizički, nego i karakterno. Za kraj treninga cure i dečki imali su mini izazov u planku, a pokazalo se da je Zdravka fizički najjača pa je odnijela slatku pobjedu.</p><p>A za potrebe velikog izazova kandidati su otputovali u Vukovar, gdje ih čeka zadatak spajanja puzzli, ali pritom moraju proći 1200 metara kako bi zadatak bio izvršen dok će najbrži osvojiti kilogram prednosti na vaganju.</p>