Maja pokazala kako se zabavlja nakon prekida sa Šimom: 'Ozbiljno smo se dobro proveli'

Pjevačica Maja Šuput odlično se zabavlja i nakon prekida s bivšim Gospodinom Savršenim Šimom Elezom, a na Instagramu je pokazala kako uspješno balansira između poslovnih obveza i privatnog života. Podijelila je niz fotografija i videozapisa s kratkog, ali ispunjenog 48-satnog boravka u Orebiću, gdje je spojila energičan nastup s opuštajućim trenucima u jednom od najluksuznijih zdanja na Jadranu.

Maja je za svoju bazu odabrala jedan luksuzni hotel na poluotoku Pelješcu, gdje je stigla poslovno, zbog koncerta. S njom je bio i maleni Bloom, koji je, ako je suditi po fotografijama, također dobro proveo na odmoru.

Fotografije pokazuju hedonistički odmor, a Maja se, između ostalog, opuštala uz bazen u crnom kupaćem kostimu. "Samo 48 h u prekrasnom Orebiću... Hvala na svakoj sekundi hedonističkog pristupa i gostoprimstvu", napisala je pjevačica.