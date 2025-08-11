Obavijesti

I DALJE SE DRUŽE

Maja se rasplesala u restoranu na Korčuli, pridružio se i Šime

Piše Lucija Raguž,
Maja se rasplesala u restoranu na Korčuli, pridružio se i Šime
Foto: Čitatelj 24sata

Turneja Maje Šuput po obali i dalje traje, a i dalje svoje vrijeme provodi na Korčuli sa Šimom. Na društvenim mrežama restorana objavljena je snimka na kojoj se vidi kako Maja uživa u nastupu

Čini se da Maja Šuput i Šime Elez i dalje rado provode svoje ljetne dane na sunčanoj Korčuli. U videu objavljenom na društvenim mrežama, vidi se Maja kako uživa u plesnom nastupu u restoranu. Rasplesana Maja nije sakrila svoje oduševljenje plesačicama, a u izlasku joj se pridružio i Šime.

PONOVNO SKUPA VIDEO Maja i Šime nedjelju provode na Korčuli: ’Prvo su se držali odvojeno, skrivali su se’
VIDEO Maja i Šime nedjelju provode na Korčuli: ’Prvo su se držali odvojeno, skrivali su se’

- Morale smo ubaciti dodatnu točku kad smo saznale da Maja Šuput dolazi - piše uz snimku objavljenu na društvenim mrežama. 

Nedavno je i Maja nastupala na Korčuli, a kasnije je viđena sa Šimom kako se ukrcava na brod i odlazi u nepoznatom smjeru.

FOTOGALERIJA Odali se... Maja i Šime večerali u istom restoranu. Pogledajte atmosferu u Zatonu nakon toga
Odali se... Maja i Šime večerali u istom restoranu. Pogledajte atmosferu u Zatonu nakon toga

- Prvo su se držali odvojeno i skrivali se od znatiželjnih pogleda. Slika je ulovljena iz automobila, a zatim su se zajedno brzo ukrcali na brod i odvezli se u nepoznatom smjeru. I ostali prolaznici su ih znatiželjno gledali - ispričala nam je čitateljica. 

Foto: Čitatelj 24sata

Maja Šuput i Šime Elez druže se već par tjedana diljem Dalmacije. Šime rado prati Maju u njenoj turneji obalom i ljetnim nastupima. Bili su na jahti zajedno, on je često u publici na njezinim koncertima, a idu zajedno i na večere.

ZATONSKO LJETO FOTO Maja Šuput u mini ljetnoj haljini oduševila publiku u Zatonu. Pogledajte atmosferu
FOTO Maja Šuput u mini ljetnoj haljini oduševila publiku u Zatonu. Pogledajte atmosferu
Marija Bistrica: Koncert Maje Šuput
Marija Bistrica: Koncert Maje Šuput | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

