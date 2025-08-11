Maja se rasplesala u restoranu na Korčuli, pridružio se i Šime

Čini se da Maja Šuput i Šime Elez i dalje rado provode svoje ljetne dane na sunčanoj Korčuli. U videu objavljenom na društvenim mrežama, vidi se Maja kako uživa u plesnom nastupu u restoranu. Rasplesana Maja nije sakrila svoje oduševljenje plesačicama, a u izlasku joj se pridružio i Šime.

- Morale smo ubaciti dodatnu točku kad smo saznale da Maja Šuput dolazi - piše uz snimku objavljenu na društvenim mrežama.

Nedavno je i Maja nastupala na Korčuli, a kasnije je viđena sa Šimom kako se ukrcava na brod i odlazi u nepoznatom smjeru.

- Prvo su se držali odvojeno i skrivali se od znatiželjnih pogleda. Slika je ulovljena iz automobila, a zatim su se zajedno brzo ukrcali na brod i odvezli se u nepoznatom smjeru. I ostali prolaznici su ih znatiželjno gledali - ispričala nam je čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata

Maja Šuput i Šime Elez druže se već par tjedana diljem Dalmacije. Šime rado prati Maju u njenoj turneji obalom i ljetnim nastupima. Bili su na jahti zajedno, on je često u publici na njezinim koncertima, a idu zajedno i na večere.

Marija Bistrica: Koncert Maje Šuput | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL