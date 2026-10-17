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'TRIPUT JE ZVAO STJUARDESU'

Prestravljeni Emil Tedeschi mlađi zbog Maje Šuput se suočava s najvećim strahom

Piše 24sata,
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Prestravljeni Emil Tedeschi mlađi zbog Maje Šuput se suočava s najvećim strahom
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Foto: Instagram
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Nakon Londona i Beograda par se ponovno zaputio na putovanje, a čini se da im je ovaj put odredište Pariz. Pjevačica je na Instagramu pokazala i kako izgleda njihov let

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Tko kaže da se subotom ujutro mora dugo spavati? Maja Šuput (47) već je prije 9 sati bila na nogama, i to s koferom u ruci! Pjevačica je stigla u zagrebačku zračnu luku, gdje je veselo poskakivala vukući veliki plavi kofer. A na put nije krenula sama! Društvo joj radi Emil Tedeschi mlađi, s kojim je zagrljena pozirala za zajedničku fotografiju.

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Iako je pokazala s kim putuje, Maja je odredište odlučila zadržati za sebe. Na Instagramu je objavila fotografiju ploče s odlascima i pratitelje upitala: 'Where to next?', odnosno 'Kamo dalje?'. No jedan detalj ipak ju je odao! Emil je u ruci držao kartu za ukrcaj s brojem leta koji odgovara onome za Pariz. Čini se da su nakon Londona i Beograda odlučili posjetiti i grad ljubavi.

Foto: Instagram

A da im ni let neće proći bez uzbuđenja, Maja je otkrila čim su sjeli u avion. Emil se, kako kaže pjevačica, toliko boji letenja da je svaki njihov zajednički let posebna priča.

- Već je 3 puta zvao stjuardesu, a još nismo ni poletili - poručila je pjevačica.

Foto: Instagram

S avionima, čini se, Emil još nije na 'ti', ali zato sa zajedničkim putovanjima nema problema. U rujnu su on i Maja otputovali u London, gdje je pjevačica proslavila 47. rođendan. Tad ih je na zagrebačkom aerodromu snimio čitatelj 24sata, koji nam je ispričao kako su se grlili, držali za ruke i ljubili. O njihovoj vezi tad se još samo nagađalo, no Maja je nedavno na rođendanskom slavlju u Beogradu sve razjasnila. Pred kamerama je strastveno poljubila 17 godina mlađeg Emila, a snimku je podijelila na Instagramu.

- Ko je vidija slavit rođendan dvije godine zaredom s istim dečkom, radujemo se sljedećem rođendanu. Sretno - našalila se jedna pratiteljica ispod objave.

Foto: Instagram

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